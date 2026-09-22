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▲ 經過持續協調，目前市府預計於今年10月底進行改善，希望讓車輛、行人及自行車都能有更清楚、安全的通行空間。（圖／市議員張博洋提供） ​

高雄市三民區裕誠路與河堤路口長期存在車輛轉彎動線不順、儲車空間不足，以及行人、自行車通行空間互相干擾等問題，經市議員張博洋自2023年起便陸續針對路口行穿線、車輛儲車空間、左轉動線及自行車通行安全等問題進行會勘，經過持續協調，目前市府預計於今年10月底進行改善，希望讓車輛、行人及自行車都能有更清楚、安全的通行空間。張博洋表示，裕誠路與河堤路口的問題並不是單純重新劃標線就能解決，過去主要受到河堤步道配置影響，橋面及路口空間被切割成數個區塊，導致車輛儲車空間不足，尖峰時段容易發生車流回堵。此外，若要調整路型，也會牽涉到當地居民原本的散步動線，因此過去地方對於步道是否調整存在不同意見，加上現場還涉及電箱、斜坡道、排水位置等設施，並非單一局處可以獨立處理。張博洋指出，這次能夠進一步推動改善，關鍵在於水利局因投入經費進行河堤公園更新工程，並將河堤人行步道環境進行改善，讓原本受限於步道配置的問題有機會一併處理，也因此能夠同步檢視路型與車行動線。張博洋認爲，如果只用頭痛醫頭方式來處理，很多問題仍然會卡在原本的道路空間配置上；這次透過跨局處協調，才有機會把河堤步道、道路路型及交通動線放在一起整體處理。張博洋說明，目前預計的改善方向，包括重新檢視路口標線、調整車輛行駛及轉彎動線，並改善行人與自行車通行空間，而該路口原本的交通號誌將會從雙向４座縮減為２座，原本從河堤路到黃興街有四座號誌，現在改善之後，只需要看兩邊路口兩座號誌，至於施工方式，目前市府仍在評估兩種方案，一種是整段道路重新鋪設後重新劃設標線；另一種則是保留現有路面，先磨除既有標線後重新劃設。​張博洋分析，兩種方式在經費及施工效果上各有差異，若只採取磨除標線重新施作，雖然成本較低，但整體路面視覺與使用品質也會受到影響，因此也將持續要求市府評估較完整的施工方式。