2026年中秋節與教師節迎來 4 天連假（9月25日至9月28日），台北市與新北市環保局公布最新垃圾清運規劃！《NOWNEWS今日新聞》特別整理雙北垃圾車清運時間表，兩市於 9 月 25 日中秋節、26 日星期六及 28 日教師節均照常收運垃圾，僅 27 日星期日依例停收。台北市另設 30 處限時點，亂丟垃圾最高可重罰 10 萬。
🟡雙北連假垃圾車照常清運！北市設30限時定點
今年中秋與教師節共有 4 天連續假期，台北市與新北市環保局同步公布垃圾收運時程。兩市清潔隊於 9 月 25 日（五，中秋節）、9 月 26 日（六）及 9 月 28 日（一，教師節）三天皆採正常收運；9 月 27 日（日）則配合常規例假日暫停收運。
台北市環保局補充指出，若民眾連假期間無法配合常規垃圾車清運時間，可多加利用全市 30 處「垃圾限時收受點」進行投放：
士林區：蘭雅分隊（文昌路211-3號）、社子分隊（中正路臨692號對面）、天母分隊（中山北路六段763巷臨2號對面）
大同區：大龍分隊（承德路三段303-1號）、建成分隊（民權西路臨194-1號）、延平分隊（環河北路一段63-1號）
大安區：和平分隊（辛亥路一段臨143號）、瑞安分隊（建國南路二段臨263號）、臺大分隊（辛亥路一段臨138號）、臥龍分隊（基隆路三段24號）、新生分隊（建國南路一段臨173號）、敦化分隊（忠孝東路三段臨31號）、建南停車場（建國南路二段臨149號）
中山區：長安分隊（建國北路一段臨5-1號）、中山分隊（新生北路二段臨30-1號）、南京分隊（長春路350號）、大直停車場（濱江街301巷內）
中正區：師大路停車場（師大路臨241號）
內湖區：內湖停車場（舊宗路二段158號）
文山區：興隆分隊（景豐街臨82號對面）、博嘉分隊（萬美街一段47號）、景美分隊（溪洲街臨220號）
北投區：陽明一班（紗帽路141巷23號）、石牌分隊（承德路七段393巷200號）、關渡分隊（大度路三段臨250號）
松山區：松山分隊（南京東路五段356號對面橋下）
南港區：南港停車場（南深路37-1號）、南港分隊（松河街699號）
萬華區：大理分隊（長順街臨131號）、萬華停車場（鄭州路及環河北路一段交口）
🟡烤肉瓦斯罐排空獨立打包！竹籤包妥避免刺傷
因應中秋佳節民眾烤肉聚會的需求，環保局特別列出連假廢棄物處理注意事項。烤肉使用的卡式瓦斯罐（高壓氣瓶）必須先至空曠通風處確實排空，並獨立打包加註「高壓氣瓶」等警語後，再單獨交付資源回收車，切勿混入一般垃圾引發爆炸危險；烤肉所用的竹籤與尖銳物，也請先包紮妥當再行丟棄，避免刺傷第一線辛苦作業的清潔隊員。
🟡新北亂丟垃圾重罰十萬！木炭澆水冷卻再丟棄
新北市環保局提醒，歡度節日仍需確實做好垃圾分類與廚餘瀝乾，垃圾務必使用專用垃圾袋盛裝交付，若隨意棄置或亂丟垃圾包，最高可開罰新臺幣 10 萬元重罰。此外，烤肉結束後產生的廢棄木炭，務必先澆水確實熄滅並充分降溫，再裝入專用垃圾袋交付垃圾車收運。民眾如需進一步查詢詳細清運時間與路線，可至「新北樂圾車」網站或台北市環保局官網查詢。
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今年中秋與教師節共有 4 天連續假期，台北市與新北市環保局同步公布垃圾收運時程。兩市清潔隊於 9 月 25 日（五，中秋節）、9 月 26 日（六）及 9 月 28 日（一，教師節）三天皆採正常收運；9 月 27 日（日）則配合常規例假日暫停收運。
台北市環保局補充指出，若民眾連假期間無法配合常規垃圾車清運時間，可多加利用全市 30 處「垃圾限時收受點」進行投放：
士林區：蘭雅分隊（文昌路211-3號）、社子分隊（中正路臨692號對面）、天母分隊（中山北路六段763巷臨2號對面）
大同區：大龍分隊（承德路三段303-1號）、建成分隊（民權西路臨194-1號）、延平分隊（環河北路一段63-1號）
大安區：和平分隊（辛亥路一段臨143號）、瑞安分隊（建國南路二段臨263號）、臺大分隊（辛亥路一段臨138號）、臥龍分隊（基隆路三段24號）、新生分隊（建國南路一段臨173號）、敦化分隊（忠孝東路三段臨31號）、建南停車場（建國南路二段臨149號）
中正區：師大路停車場（師大路臨241號）
內湖區：內湖停車場（舊宗路二段158號）
文山區：興隆分隊（景豐街臨82號對面）、博嘉分隊（萬美街一段47號）、景美分隊（溪洲街臨220號）
北投區：陽明一班（紗帽路141巷23號）、石牌分隊（承德路七段393巷200號）、關渡分隊（大度路三段臨250號）
松山區：松山分隊（南京東路五段356號對面橋下）
南港區：南港停車場（南深路37-1號）、南港分隊（松河街699號）
萬華區：大理分隊（長順街臨131號）、萬華停車場（鄭州路及環河北路一段交口）
🟡烤肉瓦斯罐排空獨立打包！竹籤包妥避免刺傷
因應中秋佳節民眾烤肉聚會的需求，環保局特別列出連假廢棄物處理注意事項。烤肉使用的卡式瓦斯罐（高壓氣瓶）必須先至空曠通風處確實排空，並獨立打包加註「高壓氣瓶」等警語後，再單獨交付資源回收車，切勿混入一般垃圾引發爆炸危險；烤肉所用的竹籤與尖銳物，也請先包紮妥當再行丟棄，避免刺傷第一線辛苦作業的清潔隊員。
新北市環保局提醒，歡度節日仍需確實做好垃圾分類與廚餘瀝乾，垃圾務必使用專用垃圾袋盛裝交付，若隨意棄置或亂丟垃圾包，最高可開罰新臺幣 10 萬元重罰。此外，烤肉結束後產生的廢棄木炭，務必先澆水確實熄滅並充分降溫，再裝入專用垃圾袋交付垃圾車收運。民眾如需進一步查詢詳細清運時間與路線，可至「新北樂圾車」網站或台北市環保局官網查詢。