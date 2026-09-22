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名古屋亞運開幕至今屢屢傳出硬體與行程安排的出包事件。昨（21）日開打的台韓棒球大戰現場，有球迷發現主辦單位竟在岡崎中央綜合公園棒球場內，使用超陽春的「手寫白板」來指引兩隊應援區方向，照片曝光後瞬間在社群平台X引發熱議，連日本在地網友都看不下去，痛批「簡直像高中運動會」。在台韓棒球戰當天，場內出現一塊臨時設置的指示白板，上方僅用馬克筆簡單寫著「3壘側」與「1壘側」，並以日文漢字與中文標示「韓國」、「チャイニーズ・タイペイ（Chinese Taipei）」以及「中華台北」、「台灣」等字樣，並畫上箭頭引導球迷。除了指標簡陋得讓人傻眼，賽事運作也頻傳亂象，傳出媒體採訪遭到無故阻擋的狀況。如此過於随意的賽事佈置，讓遠道而來的台灣與韓國球迷以及當地的日本球迷都感到不可思議，直呼完全沒有大型國際綜合賽事該有的規格與質感。照片在網路瘋傳後，日本網友紛紛在社群平台上吐槽：「還以為是哪間高中的運動會導覽板」、「連國小運動會都做得比這個好吧」、「完全感受不到真心」；也有不少人聯想到賽事籌備經費，無奈嘲諷：「這就是3700億日圓預算做出來的超高級手寫看板嗎？」更有日本網友嚴肅指出，賽會運作結構顯然出了大問題，即便目標是低成本舉辦國際賽事，也必須維持最低限度的基本規格，「預算到底是花到哪裡去了？飯店、餐飲跟巴士看起來都沒花到，恐怕大部分都被特定企業或組織吃掉了。」不少日本民眾甚至主動呼籲外國球迷強烈抗議，要求主辦單位深刻反省並儘速改善賽事品質。