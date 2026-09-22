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▲楊麗花（左）和鄧麗君（右）赴菲律賓表演的合照曝光。（圖／公視提供）

▲《世紀初戀 楊麗花》由曾獲金馬獎最佳紀錄片獎的導演曾文珍執導，片中公開楊麗花28歲時的美照。（圖／公視提供）

▲翁倩玉（左）早在40多年前也與楊麗花一起演出黃梅調電影《新西廂記》。（圖／公視提供）

紀錄片《世紀初戀 楊麗花》將於10月30日正式躍上大銀幕，今（22）日完整預告片上線，同步釋出一批塵封多年的珍貴照片，其中一張楊麗花與歌壇巨星鄧麗君一同搭三輪車的合照尤其引發討論。畫面中兩位分屬不同世代、卻同樣以歌聲與專業藝術陪伴過無數台灣人心靈的巨星並肩而坐，正是片名「世紀初戀」的最佳寫照，也讓許多資深戲迷直呼「一次補齊童年記憶」。在《世紀初戀 楊麗花》中除了曝光楊麗花與鄧麗君赴菲律賓表演的合照，也首度曝光楊麗花青春美照，讓大家一睹舞台上英氣逼人的楊麗花，私下美麗動人的倩影，這些照片多數是首度公開，部分甚至連楊麗花本人都是在整理資料時才重新看見，直言：「大家不要都把我當男生看待，其實我還是蠻有女人味的。」正式預告片中，楊麗花說「歌仔戲是我這一生中，最幸福的事。」片中記錄著楊麗花從小到大的歌仔戲歷程，讓大家一睹楊麗花精彩的一生；其實楊麗花能把歌仔戲發揚實屬不易，她從小4歲就確立一生的職志「歌仔戲」，將課業放一邊卻可以用歌仔戲，橫跨多個世代與文化產業，她以歌仔戲與時裝不同的角色，與多位巨星、電影界大師合作，這些合影的珍貴畫面也隨著紀錄片問世曝光。其中翁倩玉早在40多年前也與楊麗花一起演出黃梅調電影《新西廂記》。此次紀錄片拍攝，適逢翁倩玉在台灣開畫展，楊麗花前去觀賞，留下兩位巨星同框的經典畫面。楊麗花也在1994年力邀香港紅星馮寶寶來台合作演出《洛神》，以及1996年國慶晚會上，楊麗花與京劇名伶郭小莊破天荒跨界同台，攜手合作《唐明皇與楊貴妃》，跨劇種合作在當年蔚為話題。片中也可見到楊麗花與歌壇巨星鄧麗君、姚蘇蓉、趙曉君一同勞軍的珍貴合照，以及她與資深演員關山（演員關之琳之父）同台演出的身影，記錄下那個群星輝映的年代，也見證台灣演藝圈黃金時期的盛況；另一動人插曲，是1979年電影《香火》的後期混音師杜篤之，時隔47年後再度為《世紀初戀 楊麗花》操刀後期混音，也因此與楊麗花重逢。《世紀初戀 楊麗花》歷時5年籌拍製作，製作團隊深入梳理楊麗花從內台戲、廣播、電視、電影、舞台劇一路走來的傳奇旅程，更深入家庭、友情與傳承，揭露鮮少公開、可愛動人的生活片段。《世紀初戀 楊麗花》將於10月30日全台戲院感動上映。