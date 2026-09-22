我是廣告 請繼續往下閱讀

卡利斯首度訪台 外交部：延續過去交流

台灣與宏都拉斯2023年3月斷交後，外交部持續與宏國不同政黨及各界人士保持聯繫。宏國國會自由黨黨鞭卡利斯（Jorge Cálix）近期公開訪台，成為台宏斷交後首位公開來台的宏國國會議員。對此，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正今（22）日被問到是否表示台、宏復交有進度？他表示卡利斯是台灣長期友人，這次訪台主要是延續過去交流。台灣與宏都拉斯於2023年3月斷交，然而，現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）大選前主張恢復台宏邦交，今年初就任後，副總統梅西亞更表示，與台灣恢復外交關係將是「逐步推動的過程」，政府也正重新檢視前朝與中國簽署的協議；不過，宏都拉斯外交部今年6月又表示，並未與台灣進行正式復交協商。值得注意的是，卡利斯（Jorge Cálix）近日公開訪台，成為台宏斷交後首位公開來台的宏國國會議員。外交部長林佳龍15日接見卡利斯時就表示，台灣將秉持務實、開放態度，樂見未來關係發展創造更多可能；卡利斯則期盼台宏在過去合作基礎上，開拓更多新的合作契機。而韓志正今在外交部例行記者會上被問到，卡利斯訪台是否表示復交有進度？他指出，卡利斯是台灣長期友人，過去在台宏斷交前就一直與台灣保持密切聯繫；但卡利斯所屬的自由黨並非目前執政黨，因此這次訪台主要是延續過去交流，並非由宏國執政當局派遣。韓志正表示，外交部是利用這次「遠景班」機會邀請卡利斯來台訪問。卡利斯過去也曾參加淡江大學數位專班，但當時正值疫情，只能以遠距方式上課，未能實際來台，因此這次對訪台相當期待。韓志正說，卡利斯此次親自來台後，進一步了解台灣目前的政治、經濟、社會及高科技發展現況，林佳龍也特別安排時間與他會晤，雙方會面間，卡利斯強調自己是自由民主理念的捍衛者，肯定台灣是自由民主及經濟發展的重要燈塔；這次親眼看到台灣發展現況，也感受到台灣豐富的文化底蘊。韓志正表示，卡利斯也期待未來宏都拉斯與台灣能在過去既有合作基礎上，進一步開拓更多合作契機。