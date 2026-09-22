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▲於遊戲內輸入虛寶碼「GERAINT4EVER」，即可領好禮。（圖／遊戲橘子提供）

▲換上「龍之谷原畫時裝」，重溫懷舊感。（圖／遊戲橘子提供）

▲《龍之谷：懷舊服》實況直播場次表。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子今（22）日宣布，旗下重現2010年百萬人氣經典新作《龍之谷：懷舊服》在台港澳正式上線，即日起至10月21日，凡創建角色即可獲得限定首發禮「經典的純白翅膀」時裝，官方更特別合作人氣網紅「鐵牛（杰哥）」加碼贈虛寶；此外，包含經典四大職業、「地獄三頭犬巢穴」與角色等級上限Lv.32等首波開放內容均於今（22）日全面開跑，邀請玩家即刻開局，重溫昔日最熱血的冒險章節。隨著社群「回谷倒數」活動進入最後階段，官方今（22）日釋出宣傳正片「讓我看看你的龍谷魂」，影片由網紅「鐵牛（杰哥）」熱血演繹《龍之谷：懷舊服》傳奇英雄「杰倫特」，並親自帶路號召全台冒險者歸隊。同步祭出專屬虛寶碼「GERAINT4EVER」，可免費兌換「疲勞恢復劑（300 FTG）」、「六大英雄雕像系列（杰倫特）」與「染髮劑：黃色02」與「黃金杰倫特之翼（30天）」，讓玩家染上與杰倫特同款的招牌金髮，重返戰場！為歡慶上市，官方即日起推出兩檔限時好康！「龍之谷啟動」將一路舉辦至10月27日，玩家隨等級提升完成任務，即可免費入手「龍之谷原畫時裝」、「萌鯨魚（永久）[寵物]」及「雄偉的黑色翅膀」等限定永久外觀與養成道具。同時強勢開跑的「開服Hot Time」則為期五天，祭出全天經驗值狂升50%、「地獄三頭犬巢穴」指定時段加成掉落率20%，每日登入再送豐富消耗品，助冒險者迅速衝等。遊戲上線首週，更特別邀請知名實況主妲妲、哈耿、鳥屎與超負荷，於9月23日至29日於Twitch接力直播！實況主們將Cosplay成遊戲內經典NPC陣容，帶領體驗「紅牛巢穴」，玩家更有機會與實況主一同組隊作戰。此外，四場直播將限量釋出專屬虛寶碼，想搶好禮、和實況主互動的冒險者，別錯過首週盛會。