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對政務鋪陳有幫助

外交部近日舉辦第17期「外交遠朋進階西班牙語班」，邀請拉丁美洲邦交國及非邦交國具發展潛力的人士來台，其中包括曾獲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）任命為駐巴西代表的貝蘭德雅（María Teresa Belandria）。對此，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正今（22）日表示，希望透過這類班隊讓相關人士多認識台灣，並認為這次交流有助於累積台灣能見度及未來政務鋪陳。韓志正今在外交部例行記者會上表示，第17期「外交遠朋進階西班牙語班」之所以稱為「高級班」，是因為邀請對象主要鎖定拉丁美洲地區邦交國或非邦交國中，較有發展潛力的政要。邦交國部分主要是司長級以上官員，非邦交國則多半是國會議員、智庫負責人及工商協會人士。韓志正指出，這次學員長是貝蘭德雅。她過去由瓜伊多任命為委內瑞拉駐巴西代表，實際上是居住在巴西的委內瑞拉僑民，同時也是重要智庫的高階人士，因此此次是以這個身分受邀來台。韓志正也指出，拉美加海司長期持續辦理這類班隊，希望透過班訓方式，讓相關人士進一步認識台灣。這次共有20名學員，其中不少人是第一次來台，也因此更了解台灣各方面的發展、在地緣政治上的重要性，以及高科技領域的領先地位，相信對累積台灣的能見度以及未來政務的鋪陳都會很有幫助。