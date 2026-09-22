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Muse在美加下載量迅速竄升

Muse與先前的Meta AI差在哪？

社群巨頭 Meta 推出全新 AI 代理「Muse」，上線不到兩週在美加兩地掀起下載熱潮，登上美國蘋果App Store與Google Play免費App排行榜冠軍。為何這款AI agent會迅速走紅？分析師點出原因。根據CNBC報導，Meta旗下的 Muse App 在美國 Apple iOS 免費智慧型手機應用程式排行榜中，超越了 OpenAI 的 ChatGPT、Polymarket 以及 Kashi 等熱門服務。除了 Meta 母公司自家的 Meta AI App 之外，它也擊敗了 Anthropic 的 Claude 與 SpaceXAI 的 Grok AI 等競爭對手的 AI 應用程式。數據分析調查公司 Sensor Tower 的資料顯示，Muse App 在週五超越 ChatGPT，成為美國 iOS 免費 App 的冠軍。自 9 月 8 日上線後的五天內，該應用程式累積了 73 萬次下載量。這家市場情報公司指出，截至週一，Muse 自推出以來的下載量已突破 250 萬次。若以推出後的13天內計算，Muse 的累計下載量超越了 Claude 與 Grok，後兩者分別記錄到 40 萬與 20 萬次下載。Sensor Tower 表示，ChatGPT 在同一時期則獲得了 310 萬次下載。Meta 將這款 App 定位為幫助消費者管理與操控高階數位助理的工具，該AI助理能在網路上執行多項任務，例如填寫電子表格及整理電子郵件收件匣。這款應用程式由 Meta 的 Muse Spark 系列 AI 模型提供動力，代表執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）強勢進軍 AI Agent 市場。今年稍早，免費提供的 OpenClaw 工具協助該市場在開發者與技術愛好者之間普及。伯恩斯坦（Bernstein）分析師拉斯根（Stacy Rasgon）指出，大多數 AI Agent 的應用場景在之前並非真正面向一般民眾，如今有了 Meta 的 Muse 以及其他 AI Agent 工具，或許更有潛力推動更大範圍的普及程度。民眾可以免費使用 Muse App，但 Meta 也提供每月 20 美元或 100 美元不等的訂閱方案（視使用量而定）。這是 Meta 在非核心線上廣告業務之外，開闢 AI Agent 獲利管道的一種方式。Meta股價週一飆升超過 11%。富國銀行（Wells Fargo）已將 Meta 的目標價調升至 796 美元。彭博指出，Muse允許用戶客製化AI，並讓這些工具線上代表用戶完成任務。與較早的Meta AI相比，Muse的關鍵區別在於它可以根據Facebook Marketplace和Instagram等平台上的用戶社交內容作出回應，還能連接Gmail、蘋果、Google日曆、OpenTable等第三方服務，並通過瀏覽器訪問其他網站。相比之下，去年4月推出的免費Meta AI應用主要著重圖片和短影片生成，個性化程度較低。Muse可在一定使用限額內免費，月費20美元或100美元的訂閱方案則提供更多每周額度。彭博認為，Muse受到青睞，可能代表執行長祖克柏打造個性化AI助手的願景，開始獲得更多消費者認可，也意味著Meta在數據中心和AI研究方面投入的數十億美元最終仍有可能獲得回報。Evercore ISI分析師馬哈尼（Mark Mahaney）為首的團隊在報告中提到，「Meta手上已握有一款熱門產品」，稱這是Meta為AI研究與資料中心投入逾2000億美元尚未打水漂的有力佐證，更認為Muse有望為Meta開闢廣告、訂閱及交易分潤等全新營收來源。