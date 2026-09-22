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雙十國慶倒數計時，慶籌會今日表示，國防部將自9月23日起展開空中操演航線空勘及相關訓練，屆時機隊將飛越博愛特區及總統府上空，為今年國慶大會空中操演揭開序幕。特別的是，今年特別安排慢速機P-3C反潛機與C-130H運輸機混合編隊，展現大型機編隊飛行。根據國防部規劃，今年國慶大會表演空中分列式，定翼機隊納編空軍F-16、幻象2000、經國號3型主力戰機，各以5機大雁隊形飛越總統府前。去年換裝AJT勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組，也將再次噴煙飛越府前會場。值得一提的是，空軍今年編組慢速機P-3C反潛機與C-130H運輸機混合編隊，也將大型機編隊飛行。至於旋翼機隊，規劃由陸軍CH-47SD契努克運輸機吊掛巨型國旗，另外AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊機、UH-60M黑鷹通用機以及海軍S-70C反潛機組成護旗梯隊，飛越總統府上空。慶籌會說明，今年國慶大會空中操演相關訓練將分階段進行，包括航線空勘、第1次「半兵力訓練」，以及第2、3次「全兵力訓練」。其中，「航線空勘」訂於9月23日（三）上午5時30分至6時30分進行，預備日為9月24日（四）同時段。慶籌會說，第1次「半兵力訓練」訂於9月30日（三）上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月1日（四）同時段；第2次「全兵力訓練」訂於10月2日（五）上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月5日（一）同時段；第3次「全兵力訓練」則訂於10月5日（一）上午6時5分至7時40分進行，預備日為10月7日（三）及8日（四）同時段。慶籌會提醒，各階段操演將依實際天候及飛航狀況調整，為10月10日國慶大會正式演出做好準備。空中機隊飛越臺北市區及總統府周邊上空時，可能伴隨較大的航空器引擎及旋翼聲響，請民眾不用緊張，也歡迎大家一起抬頭揮手為國軍喝采。如遇天候影響，相關訓練將改於預備日實施，最新資訊請留意國慶大會官方網站公告。