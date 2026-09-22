2026年中秋與教師節 4 天連假將至（9月25日至9月28日），《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理台中、台南、高雄最新垃圾清運規劃！高雄連假期間除週日例休外均正常收運；台中中秋與教師節兩天改採「定時定點」服務；台南中秋節當天全市停收，教師節更有 22 區暫停收運（共停收2天），市民出門倒垃圾務必多加留意。
🟡中南部三都清運方式大不同！各縣市行程一次看
中南部三都在連假期間的垃圾清運政策各異，高雄市全期維持正常沿街收運，台中市則在國定假日轉為「定時定點」服務，市民可透過各縣市官方 APP 掌握最新車次動態：
📍台中市
9/25（五）中秋節：暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務
9/26（六）：正常沿街收運
9/27（日）：例假日停收
9/28（一）教師節：暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務
📍高雄市
9/25（五）中秋節：正常沿街收運
9/26（六）：正常沿街收運
9/27（日）：例假日停收
9/28（一）教師節：正常沿街收運
🟡台南教師節實施分區清運！22區連2天停收
台南市連假清運調整幅度最大，中秋節當天全台南暫停收運，教師節當天更實施「分區清運」，共有 22 個行政區連同中秋節共停收 2 天，民眾出門倒垃圾前務必確認所在區域：
📍台南市
9/25（五）中秋節：全市暫停收運（含日間輔助點）
9/26（六）：全市正常收運
9/27（日）：例假日停收
9/28（一）教師節：實施分區清運（詳見下方區域清單）
9/28（一）教師節台南分區明細
15區正常收運：新營、善化、佳里、七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、東山、柳營、將軍、新市、學甲。
22區暫停收運（含日間輔助點）：永康、安平、安南、東區、南區、北區、中西區、大內、山上、仁德、左鎮、玉井、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟、鹽水。
🟡烤肉瓦斯罐嚴禁隨意丟！木炭澆水冷卻再丟棄
連假聚會烤肉過後，廢棄物處理尤為重要。各縣市環保局強烈提醒，烤肉用完的卡式瓦斯罐、噴漆罐等高壓氣瓶，務必遵循「確認用完排空、獨立打包、加註警語、交付資源回收車」原則，嚴禁直接投入垃圾車以防壓縮爆炸；烤肉所產生的木炭與火種屬於易燃物，必須先澆水確實熄滅並冷卻降溫後，方可放入專用垃圾袋交付清運；廚餘則請先瀝乾水分後再行倒出。
民眾若未依規定分類亂丟，可依《廢棄物清理法》處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰；若因而引發垃圾車起火爆炸，更恐面臨刑事責任。
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中南部三都在連假期間的垃圾清運政策各異，高雄市全期維持正常沿街收運，台中市則在國定假日轉為「定時定點」服務，市民可透過各縣市官方 APP 掌握最新車次動態：
📍台中市
9/25（五）中秋節：暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務
9/26（六）：正常沿街收運
9/27（日）：例假日停收
9/28（一）教師節：暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務
9/25（五）中秋節：正常沿街收運
9/26（六）：正常沿街收運
9/27（日）：例假日停收
9/28（一）教師節：正常沿街收運
台南市連假清運調整幅度最大，中秋節當天全台南暫停收運，教師節當天更實施「分區清運」，共有 22 個行政區連同中秋節共停收 2 天，民眾出門倒垃圾前務必確認所在區域：
📍台南市
9/25（五）中秋節：全市暫停收運（含日間輔助點）
9/26（六）：全市正常收運
9/27（日）：例假日停收
9/28（一）教師節：實施分區清運（詳見下方區域清單）
9/28（一）教師節台南分區明細
15區正常收運：新營、善化、佳里、七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、東山、柳營、將軍、新市、學甲。
22區暫停收運（含日間輔助點）：永康、安平、安南、東區、南區、北區、中西區、大內、山上、仁德、左鎮、玉井、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟、鹽水。
連假聚會烤肉過後，廢棄物處理尤為重要。各縣市環保局強烈提醒，烤肉用完的卡式瓦斯罐、噴漆罐等高壓氣瓶，務必遵循「確認用完排空、獨立打包、加註警語、交付資源回收車」原則，嚴禁直接投入垃圾車以防壓縮爆炸；烤肉所產生的木炭與火種屬於易燃物，必須先澆水確實熄滅並冷卻降溫後，方可放入專用垃圾袋交付清運；廚餘則請先瀝乾水分後再行倒出。
民眾若未依規定分類亂丟，可依《廢棄物清理法》處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰；若因而引發垃圾車起火爆炸，更恐面臨刑事責任。