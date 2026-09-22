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▲肉類有無骨牛小排燒烤片被瘋狂點名，網友大讚「油花適中、烤肉超方便」。（圖／取自threads）

▲烤肉周邊，包括鋁箔紙、高CP值木炭，超大型烤爐也受到討論。（圖／取自threads）

▲好市多會員收到簡訊，9/19-9/27到賣場升等黑鑽會員，可以獲得一個秋節升等好禮購物袋。（圖／翻攝自FB「Costco好市多 商品經驗老實說」）

中秋節腳步逼近，家庭聚餐、烤肉與送禮需求陸續升溫，美式賣場好市多（Costco）迎來節前採購熱潮，網友也推薦必買中秋節好物，包括冷凍去殼草蝦、天使紅蝦是網友公認的必買食材。並且，好市多也趁著中秋消費旺季推出會員升等活動，鎖定一般會員升等黑鑽卡，期間完成升等就可獲得限量購物袋。中秋節烤肉聚會要準備食材，不少網友也在臉書社群分享必買神物。肉類有無骨牛小排燒烤片被瘋狂點名，網友大讚「油花適中、烤肉超方便」；也有內行人推薦買「嫩肩里肌」回家自己切厚塊，做成烤肉串口感絕佳。海鮮派則推薦冷凍去殼草蝦、天使紅蝦是網民公認的懶人食材，不用剝殼就能直接上爐；烤肉周邊，包括鋁箔紙、高CP值木炭，超大型烤爐也受到討論。近日也有好市多會員收到官方簡訊，內容寫道：「【Costco會員升等專屬邀請】好市多邀請您於9/19-9/27至賣場升等黑鑽會員，即可獲得中秋佳節升等好禮購物袋一個，數量有限送完為止！」。好市多選在中秋採買旺季，以「升等送限量購物袋」作為活動誘因，讓會員在節慶大量採購時，也能同步評估黑鑽會員回饋是否符合自身消費需求。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，謝謝關心與詢問；搭上中秋採買熱潮，我們持續向會員介紹黑鑽會員的消費回饋、附加服務及多元權益，讓會員在日常採購及節慶消費之際，能有更多元、更精打細算的選擇。