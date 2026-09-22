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1面金牌 ：軟式網球混合雙打（余凱文／黃詩媛）。





：軟式網球混合雙打（余凱文／黃詩媛）。 3面銀牌 ：軟網男子團體、軟網女子團體、武術男子太極拳太極劍全能（孫家閎）。





：軟網男子團體、軟網女子團體、武術男子太極拳太極劍全能（孫家閎）。 5面銅牌：空手道女子個人形（簡慧萱）、空手道男子67公斤級（石政中）、武術男子南拳南棍全能（劉昌閔）





2026愛知・名古屋亞運武術項目今（22）日再傳捷報，中華隊劉昌閔在男子南拳、南棍全能兩項合計拿下19.430分，最終排名第3、收下銅牌，替中華代表團再添一面獎牌。不過同場出賽的黃文聖就差了那麼一點點，兩項總分19.429分排名第4，僅以0.001分之差與頒獎台擦身而過。亞運男子南拳、南棍全能項目採兩單項成績相加計算總分，上午率先展開南拳套路比拚。南拳講求步法沉穩、發力剛猛與短手發力，對於選手的下盤爆發力與動作規範有著極高要求。在率先登場的南拳項目中，共有18名亞洲好手同場競技，動作剛勁有力、落地乾脆，獲得9.720分的高分，在預賽首階段暫列第5位。套路流暢且剛柔並濟，拿下9.703分，暫居第7名。儘管兩人在上午賽事結束時均未直接擠進前三甲，但與前方獎牌競爭者的分差皆在0.03分以內，微小的分差也讓下午登場的南棍項目成為決定頒獎台席次的終極生死戰。進入下午的南棍項目，中華隊兩名好手全面加壓，動作速度與器械控制力顯著提升。排在後段出場的黃文聖展現破釜沉舟的氣勢，在南棍套路中無論是劈棍、掄棍還是騰空旋子落地皆展現教科書級別的穩定度，整套動作一氣呵成，裁判團打出全場單項第2高的，排名大幅飆升；而劉昌閔同樣頂住壓力，以沉穩扎實的棍法繳出、單項名列第5。然而，當大會電腦計分系統完成兩項成績加總時，：9.720分 ＋ 9.710分 ＝（總排名第3，奪得銅牌）、：9.703分 ＋ 9.726分 ＝（總排名第4，無緣獎牌）。兩人的總分差，。黃文聖雖然在下午的南棍力挽狂瀾衝上單項第2，但上午南拳落後的0.017分差距，最終讓他在總分以千分之一分之差遭到隊友逆轉，遺憾屈居第4名，無緣生涯首面亞運獎牌。隨著劉昌閔奪下男子南拳南棍全能銅牌，中華代表團在本屆愛知・名古屋亞運的獎牌榜持續推進，截至22日下午為止，已累計獲得