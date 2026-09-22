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台灣美光桃園晶圓工會與資方的勞資爭議，21日進行第2次調解。桃園市產業總工會表示，美光公司先前未與桃園、台中兩地工會協商，即於9月11日公布一次性獎金100萬元方案，引發基層員工不滿。桃市產總指出，桃園工會原本基於對公司誠信協商的期待，決定參與桃園市政府主持的第2次勞資爭議調解，不過今日會議中，公司仍未針對員工關注的「分潤制度」提出具體方案。桃市產總表示，經過今日第2次調解後，桃園晶圓工會將依勞資爭議處理法相關程序，在調解不成立後推動罷工投票，細節預計近日公布。據了解，工會代表已授權理事會決定是否進行罷工投票，後續將規劃由全體會員進行不記名投票；若同意罷工人數過半，工會即可取得罷工權。桃市產總指出，9月4日首次調解時，美方以重要人士有私人事務，以及需要與美國公司高層討論方案等理由，將第2次調解安排在兩週後。不過，在等待第2次調解期間，美光於9月11日公布一次性獎金100萬元方案。桃市產總表示，公司未先與桃園、台中兩地工會協商就對外公布獎金方案，引發基層員工不滿。桃市產總認為，儘管100萬元為美光公布的獎酬方案，但工會真正關注的是合理利潤分配制度；此次調解中，公司仍未提出具體或替代方案，因此工會對協商結果表達遺憾。桃市產總表示，桃園晶圓工會對美光在勞資調解期間片面公布方案，以及未提出具體分潤制度方案表達遺憾，後續將依程序推動罷工投票。不過，桃園工會也強調，調解不成立並不代表工會拒絕後續協商，美光仍有機會與桃園及台中兩地工會進行對等協商。另外，桃市產總指出，美光公司與台中工會已於9月18日協商決議，準備進入第2次勞資爭議調解，預計10月22日進行。桃園工會則表示，勞資爭議處理程序有其階段與先後順序，後續仍將持續關注協商進展。