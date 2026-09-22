我是廣告 請繼續往下閱讀

台史持續攜手推動防災整備

外交部長林佳龍昨（21）日設宴款待史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）所率訪團。林佳龍表示，這是「台灣最實在的好朋友」札杜莉今年第三度訪台，從今年5月，親自歷經數萬公里的航程，協助總統賴清德順利前往史瓦帝尼國是訪問並陪同返台，到此次率團參與「世界災害管理聯盟」（WADM）成立大會，一路累積的里程數，也象徵台史之間越來越緊密的情誼，並進一步推進兩國各項合作。林佳龍表示，宴席開始前，札杜莉笑稱「已經記不得來過台灣多少次」，因為「來到台灣就像回家一樣」。雖然台史兩國相隔千里，但長年累積的信任與情誼，早已讓彼此成為最熟悉的好朋友。林佳龍也向札杜莉表示，「歡迎回來，台灣已經是妳的第二個家！」林佳龍指出，札杜莉長期關注社會福利、婦女賦權、弱勢照護與災害防救，這些領域也是台灣可以與史瓦帝尼分享經驗、深化合作之處。賴總統上週末宣布成立WADM，史瓦帝尼也是創始成員國之一，札杜莉在成立大會致詞時特別肯定台灣在災害整備、協調應變、人才培訓及社區韌性等方面累積的經驗。林佳龍表示，未來台史將在WADM架構下，持續推動防災整備、災害應變及弱勢照護等交流，讓台灣與世界分享經驗。林佳龍指出，札杜莉也感謝台灣長期陪伴史瓦帝尼的發展，他並細數台史雙邊合作項目，從戰略儲油槽工程、台灣產業創新園區（TIIP），到智慧醫療、智慧農業、永續觀光及再生能源，透過外交部推動的「榮邦計畫」，期盼協助史瓦帝尼提升能源韌性、帶動產業升級，並創造更多就業機會。最後，林佳龍再次感謝札杜莉長期支持台灣的國際參與。他表示，如札杜莉所說，台灣已經像家一樣，「歡迎老朋友回家」，更期待台史邦誼持續深化，一起創造互惠共榮的未來。