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台灣羽球男團今（22）日在名古屋亞運8強賽出戰泰國，力拚4強資格，如過贏球就能進帳一面銅牌。台灣男團第一點由「羽球一哥」周天成率先出擊面對世界第2的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。最終以局數1：2先讓出一點，接棒給台灣男雙組合李哲輝、楊博軒。台灣羽球男團8強賽第一點周天成打頭陣，第2點則是男雙李哲輝、楊博軒。第3點男單由戚又仁壓陣，第4點男雙由王齊麟改搭劉廣珩，第5點則由王子維壓軸登場，並未推出單打世界排名次佳的林俊易。周天成首局先以21：19開了好彩頭，不過世界排名第2的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）次局以11：8先進入喝水暫停時間。休息過後，周天成一度將比分追到剩1分差，可惜後段失誤較多，比分再度被昆拉武特拉開，出現4個局點的幾會，最終就以21：16收下勝利。第三局前周天成先換了衣服和襪子，開局雙方就打的膠著。在2：2之際，昆拉武特連續得到4分，讓周天成又陷入落後局面，以4：11大幅落後給昆拉武特。 周天成在決勝局後段一度後來居上，追到剩3分差，可惜在關鍵分時又讓昆拉武特連得3分，讓他出現6個賽末點，並在第一個賽末點就以21：14收下勝利。