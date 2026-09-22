LINE又有實用新功能，許多人習慣透過LINE傳送文件、PDF等檔案，但時間一久，不只得在大量聊天室中慢慢翻找，檔案也可能因超過閱覽期限而無法開啟。LINE近期逐步改版主頁，新增「即將過期的檔案」功能，只要從主頁就能一次查看快到期的檔案，最多可顯示100個，方便用戶趕在失效前先下載保存，但該功能陸續推送，現在還沒看到的話就要再多等等了。
LINE官方支援中心9月初在「LINE頁面更新相關說明」，指出LINE應用程式目前正在逐步進行頁面改版，主頁也加入更多提醒及內容，用戶未來可直接在主頁掌握「即將過期檔案」、行事曆近期行程、最近使用的服務、好友相關提醒、熱門話題、好友星座配對及熱門貼圖等資訊。
其中「即將過期的檔案」對經常使用LINE傳送工作資料的用戶最實用。過去如果想找幾天前、甚至幾個星期前收到的PDF、Word、Excel等文件，往往必須先記得是在哪個聊天室收到，再往前翻找；新版則會將即將到期的檔案集中顯示，最多一次可列出100個。
LINE「即將過期檔案」使用路徑
使用方式必須透過主要裝置檢視，使用路徑：LINE＞主頁＞即將過期的檔案
點進去後，即可查看目前閱覽期限即將結束的檔案。LINE官方說明，這份列表最多可顯示100個即將過期的檔案。
為什麼我的LINE沒有？「2原因」先確認
不過，現在打開LINE找不到「即將過期的檔案」，可能原因有兩個，像是LINE這波頁面改版採取逐步進行，官方表示，功能操作方式變更時間可能依不同LINE帳號而有所差異，也就是並非所有用戶會在同一天看到新版介面。另一個原因是，只有帳號內真的有即將過期的檔案時，LINE主頁才會顯示「即將過期的檔案」選項。如果目前沒有快到期的文件，即使帳號已套用新版介面，這個入口也不會出現。
照片、影片不適用，只有「檔案」才會列入
LINE官方指出，「即將過期的檔案」只適用於聊天室內透過「檔案」形式傳送的資料，一般傳送的照片及影片並不包含在內。至於已經超過閱覽期限的檔案，LINE說明，過期檔案不會顯示在「即將過期的檔案」列表中，因此這項新功能主要是讓用戶在檔案失效前提早處理，並非「過期檔案救援」功能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE「即將過期檔案」使用路徑
使用方式必須透過主要裝置檢視，使用路徑：LINE＞主頁＞即將過期的檔案
點進去後，即可查看目前閱覽期限即將結束的檔案。LINE官方說明，這份列表最多可顯示100個即將過期的檔案。
為什麼我的LINE沒有？「2原因」先確認
不過，現在打開LINE找不到「即將過期的檔案」，可能原因有兩個，像是LINE這波頁面改版採取逐步進行，官方表示，功能操作方式變更時間可能依不同LINE帳號而有所差異，也就是並非所有用戶會在同一天看到新版介面。另一個原因是，只有帳號內真的有即將過期的檔案時，LINE主頁才會顯示「即將過期的檔案」選項。如果目前沒有快到期的文件，即使帳號已套用新版介面，這個入口也不會出現。
照片、影片不適用，只有「檔案」才會列入
LINE官方指出，「即將過期的檔案」只適用於聊天室內透過「檔案」形式傳送的資料，一般傳送的照片及影片並不包含在內。至於已經超過閱覽期限的檔案，LINE說明，過期檔案不會顯示在「即將過期的檔案」列表中，因此這項新功能主要是讓用戶在檔案失效前提早處理，並非「過期檔案救援」功能。