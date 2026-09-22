我是廣告 請繼續往下閱讀

信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安41.7％領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5％，未明確回答的有10.6%，雙方差距僅1.2％在誤差範圍內，有外界質疑民調樣本政黨結構，說明其實不是因為藍抽得少、綠抽得多，如果聽到再有人這麼說，代表是不學無術，只是從樣本上的偏見去做這樣的解釋。戴立安表示，該民調傾向蔣萬安是42％、沈伯洋是39％，這次樣本政黨結構為藍28.4％、白5.4％，加起來是33.8％，泛綠是37.5％，並說明其實並不是因為藍抽得少、綠抽得多，如果聽到再有人這麼說，代表是不學無術，只是從樣本上的偏見去做這樣的解釋。戴立安指出，現在民進黨或泛綠表態的確會比較積極，因爲現在整個氛圍就是如此，就像早年國民黨馬英九執政時，藍營表態率會達到4成，政黨傾向有高有低，這當然會受到當時的氛圍影響，尤其是政黨情況不好的時候，那民眾在政黨上更不願意去表達政治立場，但是在其他民調題目是勇於去表態，因此並不是在這機率樣本上有什麼偏差，所以綠的表態的確比較高，但不代表抽到的藍比較少，而是不願意表態。