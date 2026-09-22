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年底九合一選舉腳步逼近，首都之戰也漸趨白熱化，民進黨參選人沈伯洋更掀起一波「洋流」巨浪，前往各大夜市、商圈掃街拜票時，沿途人潮擠滿街道，被形容像極了韓國瑜當年的「韓流」旋風。隨著台北市長最新民調數據出爐，藍綠候選人僅差距1.2個百分點，資深媒體人黃暐瀚直言，很明顯的，北市已然進入「激戰」局面。信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安今（22）日上午公布最新民調，結果顯示，國民黨籍現任台北市長蔣萬安支持度為41.7％、沈伯洋則是40.5％，兩人僅相差1.2％，進入誤差範圍內，數據一公開立刻引發政壇熱議。黃暐瀚表示，儘管目前看好度還是蔣萬安較高，但希望「換黨做做看」的民眾更多，49歲以下年輕人喜歡沈伯洋，長輩則是青睞蔣萬安；從政黨屬性看，藍白已經「集中蔣萬安」，沈伯洋還有一成可努力空間，北市12區中，有7區已經取得領先。不過他也強調，民調僅供參考，勝敗最後難斷，但很明顯的：北市已然「激戰」。面對網友提問，為什麼大同區「綠輸藍」、大安區「藍輸綠」？黃暐瀚進一步說明，理由很簡單，樣本數不足，總共僅1,076份，許多區的採樣都不到100份，所以戴立安特別用兩區來統計，其結果就比較不會那麼令人驚訝。最後，他再次重申，民調僅供參考，勝敗目前難斷，藍綠請各自努力。