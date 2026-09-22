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30多歲男新冠重症 住院兩週併發敗血性休克亡

國內流感單週門急診就診人次為14萬1375、新冠也處在流行期。疾管署防疫醫師林詠青提到，一名南部5歲男童沒有潛在病史，未施打本季流感疫苗，後續重症，住院約2週不幸死亡。林詠青說，一名南部5歲男童在8月下旬出現類流感症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、頭暈、肌肉痠痛，曾至診所就醫，那有開立口服藥返家休養。但2天後發現個案仍有反覆發燒、意識不清及抽搐症狀，到急診就醫進行流感快篩，確診A流。醫院給予流感抗病毒藥物治療，腦部電腦斷層顯示有疑似腦炎的重症，轉至加護病房。林詠青表示，個案住進醫院期間意識都一直沒有恢復，生命徵象也不穩定；不幸在9月中旬過世；主要死因為流感併發急性壞死性腦病變以及敗血症。總計住院期間2週多。疫調發現，同住接觸者在8月下旬的時候有上呼吸道症狀，經診斷為感染流感。另外，新冠感染併發重症的死亡個案同樣是南部一位30多歲男性，因有多重慢性病史，包括高血壓、糖尿病、高血脂和心臟疾病；最近一次接種新冠疫苗為疫情期間，後續都沒有接種過。林詠青說明，8月下旬個案出現喉嚨痛、胸痛跟呼吸困難，隔天前往急診就醫，快篩為陽性，但因為有低血氧、呼吸衰竭，插管後收住加護病房，給予抗病毒藥物等治療。住院期間病況持續惡化，林詠青指出，因為個案本身心臟功能不佳，住院近2週不幸在9月上旬過世，主要死因為新冠感染併發心因性、敗血性休克重症。疾管署提醒，近期氣溫有轉涼趨勢，請民眾務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。因應流感疫情持續，疾管署已延長公費流感抗病毒藥劑擴大使用期限至10月31日止。如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。