改編自瓊瑤小說的電視劇《情深深雨濛濛》在2001年播出時轟動兩岸三地，暌違25年，劇中主要演員林心如、蘇有朋和古巨基日前在中國舉辦的「2026大灣區電影音樂晚會」合體演唱該劇同名主題曲，林心如也分享3人的合照，粉絲看到照片驚呼：「太扯！幾乎沒有老化的跡象...」
與蘇有朋、古巨基同框 林心如：珍貴的相聚
今（22）天中午，林心如在粉專上傳和蘇有朋、古巨基登上對岸中秋晚會的合影，以及3人25年前在《情深深雨濛濛》的劇照，可見表演當天，古巨基還原角色「何書桓」的藍襯衫、灰背心，蘇有朋黏著假鬍子、戴圓框眼鏡夢回「杜飛」，林心如的大紅色洋裝也呼應「如萍」的風格。
林心如在配文寫下：「2001-2026，每一次珍貴的相聚！珍惜美好的緣分，情深深雨濛濛，想念。」貼文一發出讓大批粉絲陷入回憶殺，「追這部片的時候好像不是很久的事情，卻一晃20多年了，時間真快啊」、「妳怎麼可以都沒變，犯規犯規」、「林心如、古巨基多年來都沒顯老，顏值還越來越好」、「都沒變，我的青春回憶，期待能再合作拍戲！」
唯獨趙薇缺席 被中國全面封殺5年近況曝光
令人遺憾的是本劇女主角之一的趙薇沒能參與演出，粉絲感嘆「趙薇被封殺，瓊瑤走了，可惜沒能再看到心如、趙薇合體演出」，趙薇在2021年8月突然沒來由地遭中國官方全面封殺，最近一次露臉是在今年4月底現身北京電影學院表演系96班入學30周年同學會，50歲的她以紅棕色短髮、素顏樸素現身，與黃曉明、陳坤等老同學同框。
資料來源：林心如臉書
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今（22）天中午，林心如在粉專上傳和蘇有朋、古巨基登上對岸中秋晚會的合影，以及3人25年前在《情深深雨濛濛》的劇照，可見表演當天，古巨基還原角色「何書桓」的藍襯衫、灰背心，蘇有朋黏著假鬍子、戴圓框眼鏡夢回「杜飛」，林心如的大紅色洋裝也呼應「如萍」的風格。
林心如在配文寫下：「2001-2026，每一次珍貴的相聚！珍惜美好的緣分，情深深雨濛濛，想念。」貼文一發出讓大批粉絲陷入回憶殺，「追這部片的時候好像不是很久的事情，卻一晃20多年了，時間真快啊」、「妳怎麼可以都沒變，犯規犯規」、「林心如、古巨基多年來都沒顯老，顏值還越來越好」、「都沒變，我的青春回憶，期待能再合作拍戲！」
令人遺憾的是本劇女主角之一的趙薇沒能參與演出，粉絲感嘆「趙薇被封殺，瓊瑤走了，可惜沒能再看到心如、趙薇合體演出」，趙薇在2021年8月突然沒來由地遭中國官方全面封殺，最近一次露臉是在今年4月底現身北京電影學院表演系96班入學30周年同學會，50歲的她以紅棕色短髮、素顏樸素現身，與黃曉明、陳坤等老同學同框。
資料來源：林心如臉書