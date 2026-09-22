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張景嵐今（22）日出席「花蓮光復捐贈暨展覽記者會」，被問到與男友陳銳的感情近況。陳銳父親陳凱倫先前曾公開表示，尚未見過兒子的女友張景嵐，還笑說很想見見她。對此，張景嵐坦言兩人至今仍未正式碰面，主要是自己與男友都忙於創業，加上陳銳經常出國工作，實在難以喬出大家都有空的時間。張景嵐透露，自己曾在店裡碰過陳銳的媽媽，雙方禮數也都有做到，不過還沒有機會正式與陳凱倫見面。她表示：「在台灣的時間很緊、很忙，所以我覺得也是邊走邊看啦。」至於為何始終沒有安排雙方見面，她解釋，陳銳因為品牌有許多海外聯名，經常得飛到國外洽談合作及處理新品牌事務，自己同樣要忙著經營公司，有時甚至直到晚上10、11點才有時間吃飯。張景嵐表示，未來仍要視陳銳返台時間，以及大家能否同時排出空檔，「可能看他，或是大家都有聚在一起的時間吧，因為有時候我的狀態也蠻累的。」張景嵐目前經營「日京山風」與「Menomeno」兩個品牌，旗下正職及兼職員工共有十幾人。她坦言，經營公司有許多事情要處理，近期工作重心也逐漸從演戲轉向創業、自媒體及影音內容。由於陳銳同樣經營品牌，兩人在相處時自然經常討論商業及公司事務。張景嵐認為，這也成為兩人的共同話題，「每天都有新鮮的事發生，每天都有可以分享的開心跟辛苦。」她形容陳銳個性務實，不是送花或準備巨大驚喜的浪漫路線，兩人更常分享生活、創業壓力及內心想法。當上老闆後，她也更能理解創業者的孤單，因此相當感謝有人能理解自己的辛苦。兩人先前一度被傳出已經秘婚，張景嵐被問及傳聞來源，無奈表示自己也完全不知道。她回憶，當時陳銳突然發現IG追蹤人數增加，直覺認為「一定有事情發生」，上網搜尋後才看到自己被寫進秘婚新聞。張景嵐說，陳銳個性相當低調，發現新聞後並沒有因為受到關注而開心，反而被突如其來的曝光嚇到，傻眼詢問：「怎麼回事？」也因為社群動態和平常不同，讓他一度感到緊張。面對媒體頻頻追問婚事，張景嵐笑說：「大家好急喔，為什麼？沒有別的事情嗎？」但她也承諾，若未來真的有好消息，一定會向外界公開，不會刻意藏著。張景嵐自認，自己有可能是臨時起意、看到戶政事務所有營業，就突然決定前往登記的類型，還幽默詢問媒體幾點以前公布才來得及寫稿。不過她隨即強調，目前兩人尚未走到結婚階段，「大家先不用太期待，還沒有到，先相處吧，忙都快忙死了。」