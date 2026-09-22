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2026台北市長選戰再掀討論，今（22）日公布最新調查顯示，民進黨參選人沈伯洋的支持度已逼近現任市長蔣萬安，雙方差距僅1.2個百分點，掀起外界高度關注。媒體人黃揚明不禁質疑民調樣本的政黨結構，不過他話鋒一轉直言，其實藍營會很慶幸，曹興誠和戴立安在幫國民黨催投票動能。信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安今日上午揭露最新民調數據，蔣萬安支持度為41.7％、沈伯洋則是40.5％，兩人僅相差1.2％，進入誤差範圍內，數據一公開立刻引發政壇熱議。黃揚明提到，戴立安還在《美麗島電子報》時代做的最近一次台北市長民調，是2022年11月的封關民調，當時的樣本政黨結構為國民黨23.7%、民進黨22.6%、民眾黨8.1%、藍加白大於綠9.2%。黃揚明進一步指出，如今，戴立安該說明的是，為什麼現在結構是綠大於藍加白3%？不過他直言，當然，其實藍營會很慶幸，曹興誠和戴立安在幫藍營催投票動能。