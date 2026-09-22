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▲周春米宣布明年1月1日起，65歲以上長者及55歲以上原住民族長者健保費全面補助，取消排富條款，每月最高補助826元。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣長周春米今（22）日赴縣議會進行第20屆第8次定期會施政總報告，從「產業來、建設做、福利多」三大面向盤點施政成果，宣布明年1月1日起，65歲以上長者及55歲以上原住民族長者健保費全面補助，取消排富條款，每月最高補助826元，縣府編列15.5億元經費，讓更多長輩享有照顧。周春米表示，116年度縣府歲入601億元、歲出606億元，預算規模首度突破600億元，在財政穩健及撙節開支下，將增加的資源投入民眾所需。周春米指出，縣府持續打造全齡友善城市，推動生育津貼、月嫂服務、未滿1歲嬰幼兒營養補助、營養午餐全面補助及長者假牙補助；青年政策則升級「買厝住屏東、縣府挺起家2.0」，將房貸利息補貼延長至6年，購屋最高貸款額度1,200萬元，並規劃潮州青年圖書館、內埔客家青年基地，支持青年返鄉、成家與創業。面對極端氣候，縣府持續推動恆春東門溪、東港第一排水、中林排水等流域治理工程，並爭取天然災害復建經費11.33億元，強化沿海鄉鎮及易淹水地區防洪韌性。產業方面，7家台積電供應鏈廠商進駐屏東科學園區，屏東逐步串聯半導體產業鏈，縣府也將持續完善產業用地、水電及生活機能；農業則拓展國際市場，愛文芒果成功外銷法國，農業國際化標準包裝加工廠預計明年啟用，推動屏東從農業大縣邁向產業升級、與世界接軌。