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今（115）年以來台股交投熱絡、指數屢創新高，為便利市場投資人掌握整體交易動態及潛在風險的資訊需求，金管會宣布，台灣證交所及櫃買中心建置全新資訊服務「台股儀表板」，明（23）日同步上線，為資本市場提供兼具透明度與實用性的專業數據指南。金管會說明，「台股儀表板」主要是打造使用者友善的一站式數據觀測介面，優先整合推出「授信業務」、「違約概況」及「上市櫃公司營收」3大面向資訊，包含信用交易的擔保維持率與追繳處分戶數及金額、不限用途款項借貸融通餘額與擔保維持率、全市場違約總人數，及營收變化與產業別趨勢等指標，協助投資人了解市場重要資訊。在操作介面與使用者體驗上，「台股儀表板」的設計有別於繁複冷硬的表格，以清晰直觀的視覺化圖表呈現，預設顯示最近5個交易日的動態走勢，並提供歷史資料查詢功能。另為深化投資人教育，部分指標會加註定義說明與風險警語，引導大眾以真實、客觀的數據理性判斷市場變化，並強化投資風險控管意識。金管會強調，「安全、透明、公平」為資本市場監理重要原則，為協助投資人在充足的資訊下做出客觀投資決策，金管會將責成證交所及櫃買中心持續研議擴充儀表板功能及各項指標，適時滾動檢討調整，以提供完整、正確、即時之資訊予投資大眾，引領資本市場穩健永續發展。