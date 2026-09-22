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舒力基恐升強颱 登陸台灣有機率

▲舒力基颱風路徑會先往西移動，周六、周日則會移動到台灣東南方海面。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中秋連假天氣穩定 全台多雲到晴

▲未來一周日夜溫差稍大，不過整體氣溫都算舒適偏熱，中秋連假適合出遊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

熱帶性低氣壓TD29今（22）日上午在關島附近生成，最快明天增強為今年第25號颱風「舒力基」，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，舒力基中秋連假期間有機會升級中颱、甚至挑戰強颱，周末（9月26日至9月27日）將移動至台灣東南方海面，後續不排除登陸台灣，實際影響恐落在下周二（9月29日）開工日起，氣象署也不排除發布警報。鄭傑仁指出，熱帶性低氣壓TD29今天上午在關島附近出現，最快明天白天增強為輕度颱風舒力基，路徑會先往西移動，中秋連假期間有機會升級為中度颱風，甚至挑戰強颱，周六、周日則會移動到台灣東南方海面，後續可能從台灣東邊海面北上或接近台灣。鄭傑仁說明，舒力基颱風可能靠近台灣，但中秋連假天氣並不受影響，主要影響可能落在下周二）開工日起，實際影響還有待路徑更明確，主要觀察未來幾天「高壓強度變化」，氣象署也不排除發布警報，甚至部分模式預測登陸台灣的可能。鄭傑仁提及，明後天轉吹偏東風，迎風面水氣稍微增多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、花蓮地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。中秋連假期間，全台各地多雲到晴為主，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、中部以北山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，未來一周北部、東半部白天30至32度，中南部32至35度，周末颱風外圍沉降影響，西半部有機會達32至35度；早晚低溫，未來一周北部、宜蘭22至25度，中南部、花東24至27度。