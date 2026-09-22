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▲賴清德今接見「史瓦帝尼王國副總理札杜莉乙行」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（22）日接見「史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）乙行」時表示，此次札杜莉副總理率團來台出席「世界災害管理聯盟」（WADM）成立大會，為台史推動國際災害管理開啟新的合作契機，未來台灣將透過WADM架構，與史瓦帝尼及更多理念相近國家分享防災科技、災害應變與救援經驗，提升防災韌性，並持續深化產業、公衛及人才培育等領域交流，增進兩國邦誼。賴清德致詞時表示，今天很高興再次歡迎札杜莉副總理率團訪問台灣，距離上次見面，只相隔四個月。回想今年4月，他出訪史瓦帝尼的行程因外力干擾而暫緩，隨後在恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）、王母以及札杜莉副總理的協助與支持下，於5月初順利完成訪問，特別是副總理札杜莉更親自陪伴訪團，歷經數萬公里航程，確保他們順利往返，「今天再次見面，除了感到格外親切，也要再次向札杜莉副總理表達誠摯感謝」。賴清德指出，札杜莉不僅是史瓦帝尼首位女性外交部長，更是第二位女性副總理，長期致力於促進性別平等、提升人民福祉，這份對公共事務的熱忱，也讓台灣與史瓦帝尼在守護人民、促進社會福祉的道路上，有更多交流合作；他提到，此次札杜莉率團來台出席「世界災害管理聯盟」成立大會，也為台灣與史瓦帝尼攜手推動國際災害管理，開啟新的合作契機，當前面對極端氣候與全球各項挑戰，各國唯有分享經驗、整合資源，才能建立更完善的災害防救機制，未來台灣會透過WADM架構，與史瓦帝尼及更多理念相近國家，分享防災科技、災害應變與救援經驗，提升整體防災韌性，守護人民生命安全。賴清德表示，除了防災合作，台灣也希望透過「榮邦計畫」，與史瓦帝尼分享台灣的發展經驗，並在產業、公衛及人才培育等領域持續深化交流，增進兩國邦誼；同時，面對快速變化的國際情勢，台灣也期待在史瓦帝尼的支持下，能與更多國際夥伴攜手同行，並以自身經驗與能力，為國際社會貢獻更多心力。札杜莉致詞時表示，很榮幸再次獲得賴清德接見，並代表恩史瓦帝三世國王、王母、史瓦帝尼政府及人民，轉達誠摯問候與祝福。史瓦帝尼與台灣的邦誼至今已58年，雙方在累積共同回憶、共度挑戰及分享重要里程碑的過程中建立信任，雙邊關係也昇華為家人般的情誼。談及雙邊合作，札杜莉感謝台灣在史瓦帝尼準備因應可能出現的嚴峻聖嬰現象之際，增加稻米援助，並支持為弱勢社區增建社會住宅；也感謝台灣長期支持史瓦帝尼觀光產業。她指出，史瓦帝尼的觀光發展與人民、文化及傳統密不可分，強化觀光產業也能為地方社區、工藝家、企業家、婦女及青年創造更多機會，並期待未來有更多台灣旅客前往史瓦帝尼，不僅觀光，也能投資當地觀光產業。札杜莉認為，史瓦帝尼與台灣的友誼日臻成熟，雙方合作也應隨之深化，進一步擴大合作規模、速度及廣度，特別是在投資、工業發展、創新、技術移轉、技能培育、能源安全及礦業等互惠經濟領域。她並以「台灣產業創新園區」（TIIP）、「戰略儲油槽」及其他正在討論中的戰略計畫為例，盼雙方持續推動相關合作。札杜莉說，這也是WADM具有重要意義的原因，能將共同面臨的脆弱性轉化為共同的防災整備能力，史瓦帝尼很榮幸成為創始會員之一，未來將積極參與聯盟發展，推動能力建構、知識分享及協調行動。她強調，社會越具韌性，就越有能力守護既有發展成果，並改善人民生活。札杜莉感謝台灣長期在史瓦帝尼的教育、醫療、農業及各項發展計畫上提供協助，尤其堅定支持鄉村電氣化計畫，讓史瓦帝尼各地在夜色中宛如繁星般閃耀。並表示，展望未來，史瓦帝尼已準備好做得更多、加快合作腳步、發掘更大的機會，並建立更加著重兩國共同成果的夥伴關係。札杜莉再次代表恩史瓦帝三世國王、王母、史瓦帝尼政府及人民，對台灣政府及人民的友誼表達深切感謝，期盼兩國友誼持續深化、合作持續累積動能，讓這段歷經58年的關係不只是外交關係，更是朋友與家人之間的深厚情誼。