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泰國 7-11 究竟是如何變得如此強大？

泰國7-11有主打的明星食物商品

路邊攤與7-11共存

泰國7-11成為物流最後一哩路

7-ELEVEN（7-11）雖然是日本規模最大的便利商店連鎖品牌，但論商店與人口之間的密度，全球密度最高的仍是台灣和韓國，而泰國的門市密度也比日本高出近3成，且給人「放眼望去的商店全是 7-11」的感覺，為何7-ELEVEN在泰國會有獨霸的現象？日本專家探究背後原因。根據日媒週刊新潮報導，隸屬於正大集團、負責營運泰國 7-11 的「CP ALL」公司，光是在 2025 年就在泰國境內新開了 700 家門市，截至 2025 年底總店數高達 1 萬 5945 家。單看門市數量，雖然約為日本 7-11（約 2 萬 1900 家）的七成左右，但泰國人口約 7030 萬人，不到日本的六成。若以人均密度計算，泰國的7-11 密度比日本高出約 27%。雖然泰國的連鎖便利商店或超市還有「Lotus’s Go Fresh」、「Tops Daily」等本土連鎖品牌，以及「羅森 108（Lawson 108）」等競爭對手，但截至 2024 年，7-11 就強勢斬獲了泰國便利商店市場約七成的市佔率，幾乎接近獨大存在，並不像日本「7-11、全家、Lawson三強鼎立」的市場結構。若比較人均「7-11 密度」，泰國高居全球第三，僅次於冠軍台灣與亞軍韓國，兩國分別比日本高出約 75% 與 33%。報導提到，台灣的全家超商數量相當龐大，而在品牌林立的韓國，7-11 也非第一品牌。因此，泰國可以說是全球 7-11 存在感最為突出、極具代表性的國家。正大集團CP ALL的超商事業在 2025 年的營業額達到 4628 億 5400 萬泰銖，約高達 2.3 兆日圓。消費經濟分析師渡邊廣明談及考察後的結果與分析，泰國的「Lawson 108」，是由日本Lawson與當地的「108 SHOP」合作誕生；但泰國 7-11並非靠著接連併購現有的連鎖超商來擴張版圖。泰國 7-11 的營運商 CP ALL母公司是泰國最大財閥之一的正大集團。集團於 1988 年取得 7-11 在泰國的授權，並於次年（1989 年）開出第一家店。此後，便透過不斷開出新店，穩紮穩打地將商店拓展至全國。渡邊廣明分析，在便利商店產業中，除了店數，「門市密度」同樣重要。強大原因之一，在於採用「區域密集展店策略（Dominant Strategy）」所帶來的先發制人優勢。將門市接連開在住宅區、辦公室、學校、觀光景點、主要幹道等民眾的生活動線上，不僅能提升物流效率，商品的周轉率也會變快。這不僅大幅提升品牌認知度，更因搶先卡位黃金地段，大幅提高了後進競爭品牌的進入門檻。這套好循環，泰國 7-11 花了 30 多年時間一手打造出來。當然，這項戰略離不開正大集團龐大資本額的支持。除了直營店，他們也活用加盟制度，在地方鄉鎮則借著熟悉當地發展的業者。這一點與靠著加盟體系迅速擴張超商組織網的日本超商相當類似。從門市所蒐集到的數據，更能精準活用於「在哪裡開店、賣什麼商品、能賣出多少」等商業分析。此外，集團旗下還擁有負責便當、熟食、麵包等食品製造的 CPRAM 公司，該公司甚至經營著知名烘焙品牌「Le Pan」。換言之，泰國 7-11 不僅有店面擴張力，更具備包含商品供應在內的強大後盾。除了驚人的店數，相較於日本超商，渡邊廣明指出，泰國門市由人工進行最後一道程序的商品相當突出，其中最具代表性的就是「熱壓吐司」。當地人曾大力推薦：「7-11 的熱壓吐司既便宜選擇又多，一定要吃吃看！」從經典的火腿起司到各種口味應有盡有，價格依商品而異，大致落在 30 至 40 泰銖左右。在結帳後，店員會當場使用專用的熱壓吐司機現烤。美味程度遠超乎想像！這種在點餐後加上最後一道工序的操作，讓超商食品無限接近「現做」質感，或許正因為泰國擁有強烈的街頭路邊攤文化、民眾習慣日常享用現做熱食，這項服務才得以進化誕生。渡邊廣明指出，在渡假勝地芭達雅。他看到了象徵泰國路邊攤文化的有趣景象，7-11 的停車場裡，竟然當場擺著路邊攤與餐車。原本以為 7-11 開得這麼密，傳統路邊攤和露天攤販會被驅趕，但實際上卻是兩者和平共存。在了解當地民眾的想法後，他了解到共存的原因，許多受訪者表示，「7-11 很近又方便」、「食物種類豐富」、「去餐廳等做菜要很久，但在 7-11 買了就能馬上吃」，甚至有女性受訪者表示「日常購物的八成都在 7-11 搞定」。但另一方面，也有人認為「7-11 的蔬菜比較貴，份量又少，去露天攤位買比較划算」。也有人在挑選路邊攤時會介意衛生狀況，為了求安心而選擇 7-11。同時，龐大的門市網絡，也讓泰國曼谷 7-11 從「零售業」轉型為最後一哩的物流業，門市被當成「巨大物流網絡」的一環來靈活運用，他提到，泰國 7-11 推行一項名為「7Delivery」的外送服務。消費者只需透過智慧型手機下單，便當、飲料、日用品等商品就會在短時間內，從附近的門市庫存直接配送到家或辦公室。這種下單後短時間內送達的服務被稱為，將散佈在街頭巷尾的大量門市，直接作為微型配送據點。雖然日本也有類似的服務，但泰國這項服務顯然更深地融入了消費者的日常生活。此外，泰國 7-11 還營運可訂購門市未擺設商品的「ALL ONLINE」平台；包含「7Delivery」在內的線上銷售額，在 2025 年已佔泰國 7-11 商品總銷售額的 11% 左右。這類快商務在泰國快速普及的背景，與曼谷高樓公寓及辦公大樓林立的都市環境，以及炎熱多雨的天氣息息相關。加上曼谷交通擁塞嚴重，人行道也不一定好走。或許正因這些因素，常聽聞泰國人「不太喜歡走路」。即使 7-11 就在幾百公尺外，依然衍生出了「與其特地跑一趟去買，不如讓人送過來」的強烈需求。他認為，泰國的 7-11 早已不單純是一家便利商店，在日本，業界思考超商客流量時，往往陷入「如何吸引顧客光顧門市」的框架；然而面對未來的少子化與人口減少，商圈人口本身就會萎縮的區域只會越來越多。不如反過來想與其讓顧客過來，不如由超商走向顧客。正因為日本人口持續減少，部分地區的超商或許是時候脫離競爭店內客流量的傳統模式。但他也認為，泰國7-11目前是靠「人」提供便利，平均每家店竟有 3 到 6 名店員日本無法複製相同模式，但泰國也並非所有面向都超越日本。論及便當、飯糰、三明治與甜點的美味度與品質，他認為日本超商依然遙遙領先。