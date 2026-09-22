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「黑人」陳建州日前因急性心肌梗塞緊急送醫，接受心導管支架手術後順利出院休養。他住院期間曾公開王力宏等好友前往探視的照片，沒想到畫面中不僅探視人數引發質疑，王力宏還拿起尿壺入鏡，掀起網友熱議。沈玉琳今（22）日出席《百分百娛樂》收視慶功活動，被問到此事也幽默表示，陳建州應該是覺得照片太珍貴：「不公布給大家看他會癢。」陳建州日前因身體不適緊急就醫，經檢查確認為急性心肌梗塞，隨即接受心導管支架手術，所幸治療過程順利，之後已平安出院。住院期間，包括妻子范瑋琪、好友王力宏、唐志中及其他親友都前往探視。陳建州事後也在社群平台分享病房合照，向外界報平安並感謝親友陪伴。不過合照曝光後，畫面中共有5人出現在病房內，隨即有網友質疑，相關探視人數是否符合加護病房的管制規定，也擔心過多人員進出可能增加感染風險。面對外界批評，陳建州事後出面致歉，承認自己在分享照片時考量不周，也對造成醫療單位困擾及社會觀感不佳表達歉意。除了探視人數，照片中最搶鏡的畫面，莫過於王力宏拿著尿壺對鏡頭擺拍。沈玉琳今出席活動被問及此事，先笑說：「我是覺得蠻酷的，拿壺不開提哪壺。」至於陳建州為何選擇把這張照片公開，沈玉琳推測，對方可能覺得這張照片相當珍貴，才忍不住與大家分享，「應該他也覺得照片很珍貴，不公布給大家看他會癢。」《百分百娛樂》每週一至五晚間9點於八大綜合台首播，晚間10點上架《百分百娛樂》YouTube頻道。