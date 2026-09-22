我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣議長謝典霖因涉賄選、貪污案遭羈押禁見後，其身體狀況也備受外界關注。據了解，謝典霖長期受痛風所苦，這次遭收押前幾天才因病情發作緊急就醫，不僅接受注射治療，還一度住院；如今人在彰化看守所，律師已協助處理用藥問題，目前每天固定服藥4次，身體狀況暫無異常。根據《自由時報》報導，謝典霖進入看守所後的生活作息正常，除了閱讀，也會在舍房內活動、運動，與同房收容人的互動沒有傳出異狀。看守所方面則表示，收容人若有既往病史或固定用藥需求，會依程序進行健康評估與照護；若後續出現不舒服的情形，也會視實際狀況安排就醫，並非因遭羈押就中斷必要醫療。謝典霖入所時已向所方交代自身病史及用藥情形，其中涉及中藥者，必須先確認藥物內容及來源符合規定，完成相關檢查後才能交由收容人使用。因此，他原先使用的藥物並非直接帶入舍房，而是經由律師協助處理。另一方面，看守所也依新收被告程序完成身分確認、安全檢查、健康檢查及權利告知，並採集尿液送驗，相關檢驗結果最快約需2週。除了健康狀況受到關注，謝典霖遭羈押後的司法攻防也持續進行，他與父親謝新隆目前均已提出抗告，案件將由台中高分院進一步審理。彰化地院證實已收到抗告狀，目前正在整理相關卷證並辦理移送，後續是否撤銷羈押，將由台中高分院作出裁定。