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▲電影在日本上映時，曾敬驊特地寫下親筆信給岸井與導演，真摯且貼心的舉動令兩人都大呼感動。（圖／華映娛樂提供）

▲岸井雪乃表示，在台灣拍攝時無論多忙，只要到吃飯時間就一定會放飯，因為大家覺得食物要趁熱吃，讓她印象深刻。（圖／華映娛樂提供）

台日電影《鼠一般的你》（SINSIN AND THE MOUSE）改編自暢銷作家吉本芭娜娜小說集《手套與憐憫》中同名短篇小說，中文片名由吉本芭娜娜親自審核同意，電影在台北電影節首映門票秒殺，在影迷熱烈期盼下，台灣確定於10月16日正式上映。曾敬驊首次接演日本電影，看到99%都是日文台詞，曾三度拒絕接演，最終決定接下挑戰，帶著女主角岸井雪乃感受台北街頭。曾敬驊飾演擁有台灣母親與日本父親的混血兒SINSIN，必須挑戰大量的日文台詞，這讓他壓力大到拒絕了3次，不過他認為應該要像片中的千澄一樣，走出海外去挑戰新的事物，苦惱後決定接演。他也很開心能透過SINSIN，看到了不一樣的台北：「我覺得這次是透過一個不同文化背景的角色，來看一個我很熟悉的地方，感覺很特別，電影中有很多鏡頭、拍攝的場景，呈現了我平常會路過卻沒有發現的台北面貌，對我來說非常新鮮。」而首次與影后岸井飆戲，曾敬驊大讚：「她表演時很專注，我因為要用日文表演，有些地方會無法完全掌控，她會隨著我的變化、不同感受，甚至包含失誤，她都能接住我，讓整個表演非常棒。」電影在日本上映時，曾敬驊特地寫下親筆信給岸井與導演，真摯且貼心的舉動令兩人都大呼感動。聊到在台拍攝最印象深刻的事情，岸井雪乃說：「在台灣無論拍攝多忙，只要到吃飯時間就一定會放飯，因為大家覺得食物要趁熱吃。我自己也是吃飽會比較有活力的人，所以我很喜歡這樣的台灣。」導演真壁幸紀也透露，相較日本通常只會有肉類或魚兩種便當選擇，台灣放飯時會出現5至6種不同的菜單，且不會為了趕進度而犧牲用餐時間，強烈感受到台灣人對吃飯的重視。《鼠一般的你》講述失去最愛的母親，女主角千澄（岸井雪乃 飾）深陷悲痛與喪失感之中，為了撫平內心的空洞，她在朋友的邀請下前往台北觀賞演唱會，在陌生的台北街頭，邂逅了擁有台灣母親與日本父親，同樣感到寂寞憂傷卻難以名狀的男孩「SINSIN」（曾敬驊 飾）。透過日常的點滴與對話，兩人建立起暫時卻真摯的情誼，在台北街頭展開一段療傷的過程。千澄停滯的心也逐漸產生了微小的變化，在悲傷中慢慢找回重生的力量。