中秋連假將至！全家今年集結超過35款中秋禮盒只要199元，還有指定禮盒任選2件95折、4件85
折、10件75折，門市連假期間吐司、大瓶飲料特價。並且APP隨買跨店取於 9月24日至28日推出「柚見謝師恩」優惠，大杯單品美式、 單品拿鐵、厚奶拿鐵都買5送3。
全家中秋禮盒199元起！10件打75折
全家即起至9月29日前，購買禮盒指定商品任選2件95折、4件85折、10件75折（補品禮盒不參與優惠活動）。
推薦「霧隱城 紅豆銅鑼燒禮盒」每件199元， 手信坊出品的經典紅豆銅鑼燒，呈現日式和菓子風味；角色迷則有Hel
lo Kitty曬黑款造型餅乾提盒，每件售價299元，融入千禧風設計元素，造型吸睛。搭配Hello Kitty大頭造型餅乾，帶有藍莓果香與酥脆口感。
還有PABLO、HOHOS、SAKImoto及點點心等
品牌烘焙禮盒，從可可餅乾、蘭姆葡萄酥到銅鑼燒與肉鬆蛋捲， 適合親友或商務送禮；Let’s Café亦推出手作鮮乳蛋捲、 花生濃餡蛋捲及綜合夾心薄餅三款禮盒，每款都499元。
全家烤肉「匠土司」任2件9折、大瓶裝飲料79折
全家9月25日至9月28日推出「匠土司」家庭號土司任選2件9折，包含厚切醇乳香土司（58元）、醇乳香土司單件（58元）、原味覺土司（48元）及新纖麥土司單件（48元）。
且即起至9月29日前，推出逾10款指定大容量寶特瓶飲料2件79折，涵蓋汽水、茶飲、瓶裝水、運動飲料及果汁，容量從1.25公升至2公升都有。
中秋、教師節咖啡優惠！全家寄杯買5送3
📍APP｜9月24日至9月28日
◾大杯單品美式買5送3，63折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵買5送3，63折（原價110元、特價69元）
◾大杯厚奶拿鐵買5送3，63折（原價65元、特價41元）
◾Let’s Tea現煮茶55元系列買5送3，63折（原價55元、特價35元）
◾霜淇淋買5送3，63折（原價49元、特價31元）
◾酷繽沙65元系列買5送3，63折（原價65元、特價41元）
7-11啟動「十分鐘照顧生活圈」失智友善計畫
根據衛福部推估，未來15年全台65歲以上失智長輩人數將較目前增逾1倍，人數可能近68萬人，7-11天主教中華聖
母基金會、弘道老人福利基金會與畢嘉士基金會， 攜手臺北市聯合醫院共同啟動《照顧現場的守護者： 失智症照護者樣貌大調查》，發現本土失智症家庭有五成有外籍照護者需求， 其中九成皆來自東南亞地區， 這群不被看到的外籍家庭照顧者足跡遍落各地社區。
7-11展開「
十分鐘照顧生活圈」行動計劃，自10月1日至11月 30日以全新《歡迎來坐坐》手掌繪本為主題， 於全台各地門市輪番舉辦1,500場「感恩好鄰居同樂會」， 歡迎全民到超商報名參與。
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全家即起至9月29日前，購買禮盒指定商品任選2件95折、4件85折、10件75折（補品禮盒不參與優惠活動）。
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還有PABLO、HOHOS、SAKImoto及點點心等
全家9月25日至9月28日推出「匠土司」家庭號土司任選2件9折，包含厚切醇乳香土司（58元）、醇乳香土司單件（58元）、原味覺土司（48元）及新纖麥土司單件（48元）。
且即起至9月29日前，推出逾10款指定大容量寶特瓶飲料2件79折，涵蓋汽水、茶飲、瓶裝水、運動飲料及果汁，容量從1.25公升至2公升都有。
📍APP｜9月24日至9月28日
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◾大杯單品拿鐵買5送3，63折（原價110元、特價69元）
◾大杯厚奶拿鐵買5送3，63折（原價65元、特價41元）
◾Let’s Tea現煮茶55元系列買5送3，63折（原價55元、特價35元）
◾霜淇淋買5送3，63折（原價49元、特價31元）
◾酷繽沙65元系列買5送3，63折（原價65元、特價41元）
根據衛福部推估，未來15年全台65歲以上失智長輩人數將較目前增逾1倍，人數可能近68萬人，7-11天主教中華聖
7-11展開「