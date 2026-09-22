我是廣告 請繼續往下閱讀

信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安41.7％領先民進黨台北市長參選人沈伯洋40.5％，未明確回答的有10.6%，雙方差距僅1.2％在誤差範圍內，交叉分析之下，蔣萬安卻在綠營優勢選區大同領先，而沈伯洋則在深藍票倉大安勝出，對此資深媒體人黃暐瀚說明，其實理由很簡單，就是樣本數不足。對於最新民調結果出爐，沈伯洋僅落後蔣萬安1.2％在誤差範圍內，而交叉分析之下，蔣萬安卻在綠營優勢選區大同領先，沈伯洋則在深藍票倉大安勝出。為何大同綠輸藍？大安藍輸綠？對此黃暐瀚說，理由很簡單，樣本數不足（1076份，許多區的採樣都不到100份），所以戴立安特別用兩區（議員選區）來統計，其結果就比較不會那麼令人驚訝，最後強調民調僅供參考，「勝敗目前難斷，藍綠請各自努力」。