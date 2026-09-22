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北京搬出「八一七公報」 要求停止對台軍售

不只新軍售 中國傳要求已下單武器也停交

美國共和黨人籲川普別在台灣讓步

中國國家主席習近平本週將赴華府與美國總統川普（Donald Trump）會面，台灣議題預料成為會談焦點。路透社引述3名知情人士透露，習近平可能援引1982年美中「八一七公報」，要求川普停止對台軍售，北京甚至希望美方停止交付台灣已經採購的武器。根據路透社報導，習近平預計23日抵達華府，24日與川普正式會談，25日則可能前往美國國家檔案館。消息人士透露，北京可能在此次訪問期間強調其對1982年美中第三份聯合公報的解讀，藉此向川普施壓停止對台軍售。在美中1982年簽署的「八一七公報」中，美方表示無意長期執行對台軍售政策，並有意逐步減少對台出售武器。不過時任美國總統雷根在相關備忘錄中明確指出，美國減少對台軍售的意願，「絕對取決於」中國持續致力以和平方式解決與台灣之間的分歧。同樣在1982年提出的對台「六項保證」則包括，美國沒有設定終止對台軍售的日期，也沒有同意在對台軍售前與北京協商。近年中國持續增加台灣周邊軍事活動，包括舉行軍演及實彈射擊。美國則依據《台灣關係法》，提供台灣維持足夠自我防衛能力所需的防衛物資及服務。美國奉行「一中政策」，對台灣主權不採取立場，僅「認知」而非認可北京主張台灣是中國一部分的立場；台灣政府則拒絕北京的主權主張。知情人士指出，北京的要求不只涉及未來的新軍售，也希望華府停止交付台灣已經訂購的武器。習近平還可能向川普主張，台灣才是改變台海現狀及造成美中關係不穩定的一方；這屬於北京方面預計提出的立場。消息人士並稱，中方可能以協助美國向伊朗施壓，作為與華府磋商的一部分。川普政府2025年12月曾批准規模110億美元的對台軍售，創下單筆最高紀錄；但另一筆約140億美元的軍售案已擱置數月。川普今年5月與習近平在北京會面後表示暫緩批准，並形容這筆軍售是「非常好的談判籌碼」。川習會前，美國國會部分共和黨議員也公開要求川普維持對台政策。參議院外交委員會東亞小組主席芮基茲（Pete Ricketts）表示，美方應明確向北京傳達，美國對台立場沒有改變，並將繼續支持台灣，「我們需要再次讓他們知道，他們不會被允許以武力奪取台灣。我們不會改變在這個問題上的立場。」眾議院中國問題特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也致函川普，主張北京對美國對台軍售，以及美國與亞洲盟友安全合作的反對意見，都應予以拒絕。曾在川普第一任期擔任副國家安全顧問的博明（Matt Pottinger）則預期，本週川習會不太可能在台灣議題上出現重大成果，但習近平很可能像過去與美國總統會面時一樣，花相當篇幅向川普闡述北京對台立場。