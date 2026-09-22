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台灣護照一拿出來就變臉！台灣人赴日旅遊嘆：很不友善

其中最讓他印象深刻的是到店家結帳時，對方看到台灣護照後，態度突然出現變化，「馬上變臉，連謝謝都不說了」。

類似情況不只遇到一次，甚至「連假的專業微笑都沒了，直接不演」，連家人到店裡抽一番賞時，也感受到店員態度冷淡

原PO也提到，參訪日本神社時，台灣導遊還被售票人員提醒，要轉告團員「不要亂潑油」。

▲原PO認為，台灣導遊被提醒「不要亂潑油」，可能與五熊先前在奈良藥師寺國寶「佛足石」潑灑含油液體事件有關。（圖／翻攝YTV）

「台日友好」濾鏡碎了？兩派網友戰翻

▲不少人認為，日本人對外國旅客的態度本就存在差異，不能把個人遭遇全歸因於單一事件；也有人分享在日本居酒屋、神社仍與當地人互動愉快。（圖／美聯社／達志影像）

日本一直是台灣旅客熱門海外旅遊目的地，不過近日一名網友在Threads分享赴日經驗，稱疑似受到藝人五熊「潑油事件」影響，自己在旅途中感覺部分日本人對台灣旅客態度轉冷，不僅店員看到台灣護照後「馬上變臉，連謝謝都不說了」，就連參訪神社時，導遊也被售票人員提醒要告訴台灣旅客「不要亂潑油」。貼文引發熱烈討論。原PO近日在Threads發文，提到自己走在日本街頭時，感覺部分當地人看台灣人的眼神與過去不同，原PO形容，，讓他認為日本人對台灣旅客的觀感似乎有所改變。除此之外，他認為，可能是先前五熊在日本奈良藥師寺涉及向國寶「佛足石」潑灑含油性成分液體一事受到關注，因此如今神社遇到台灣旅行團，才會特別提醒相關規定。在旅遊期間發生的種種不適感受，讓他感嘆，這次旅遊明顯感受到部分日本人對台灣人不太友善。事實上，台灣女星五熊今年4月赴奈良旅遊時，涉嫌在藥師寺國寶「佛足石」上潑灑含油性成分液體，8月22日遭日本警方逮捕；日本檢方9月2日提出略式起訴，奈良簡易裁判所並命其繳納50萬日圓罰金，之後獲釋。貼文曝光後引發大量討論，不少網友坦言，這或許和五熊潑油事件無關，「日本人本來就排外」、「你太看得起五熊，日本人正常發揮而已」、「請先打破日本濾鏡再放心玩就好」、「把濾鏡和台日友好，全拿掉，跟五熊潑油無關，日本人本來就排外」。也有網友提到，自己過去在日本與當地人溝通時，也曾碰過對方態度冷淡的情況，認為「台日友好」並不代表每一名日本人都會對台灣旅客特別友善，因此不必將單一旅遊經驗放大解讀。不過，仍有近期在日本旅遊的網友表示，自己並沒有感受到所謂台灣旅客「地位變低」，晚上到居酒屋仍能與日本人愉快聊天，走訪多間神社也沒有遇到工作人員特別針對台灣旅客提醒。另一名網友則分享，日前在鎌倉小町通遇到日本店員，對方得知他們來自台灣後，還興奮表示「真的好喜歡台灣」，讓旅程留下不錯回憶。雖然途中同樣遇過態度較冷淡的日本人，但他認為不需要過度在意，整趟旅程依然玩得相當開心。而旅客在海外遇到的服務態度，本來就有可能受到店家、地點、語言溝通、當下互動等不同因素影響，未必能直接代表日本社會對台灣旅客的整體態度，因此許多人認為不必上升到台灣與日本的關係，相關話題目前仍持續引發討論。