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▲林佾葳對韓國主投5局僅失1分，韓國強打金倒永坦言，「韓職沒有這種類型」。（圖／記者朱永強攝影）

▲林佾葳對韓國隊繳出壓制性好投，讓韓媒想起2018年的「最強銀行員」吳昇峰。（圖／中華奧會提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，「衛冕軍」韓國隊昨（21）日以5：0完封中華隊，順利拿下預賽首勝。不過在比賽前半段，韓國隊打線遭到年僅20歲的合庫投手林佾葳壓制，僅敲出1安、攻下1分，韓媒《體育京鄉》指出，林佾葳的表現猶如2018年雅加達亞運的「最強銀行員」吳昇峰。幾位韓國隊打者皆指出，林佾葳投球時的抬腳姿勢變化多端，讓人難以掌握，金倒永直言，韓國職棒（KBO）幾乎沒有這類型的投手，隊長盧施煥也坦言，即便有情蒐資料，但實際上場對戰仍難以適應。韓國隊前役以5：0輕取中華隊，但比賽前段卻陷入苦戰，面對合庫20歲右投林佾葳5局中，打線僅敲出1安、攻下1分，用被封鎖來形容也不為過。韓媒《體育京鄉》指出，林佾葳前役的抬腿動作相當多變，運用二段式、三段式抬腿，期間還穿插一般正常的揮臂投球，有時更像是在壘上有人時那樣，以極快的節奏出手。韓媒表示，雖然韓職也有採用二段式抬腿投球的投手，但像林佾葳這樣交替切換多種抬腿節奏的投手卻絕無僅有。就連首打席遭三振的金倒永都直言，「他是韓職聯盟中沒有的類型，感覺跟我很不合。」韓國隊隊長盧施煥也坦言，「因為情蒐分析團隊準備得很充份，所以賽前就知道他的抬腿動作會變來變去。但實際站上打擊區後，真的非常難適應。」由於打線被林佾葳的投球節奏牽著鼻子走，始終無法擊出扎實的擊球，全隊唯一對林佾葳敲安的金周元表示，「壘上有人時他無法做那些抬腿動作，打起來就稍微輕鬆一些。」此外，林佾葳的變化球也比預期更難對付。金周元說，「變速球飛過來的軌跡幾乎和直球一模一樣，打者在這點上吃足了苦頭。」由於林佾葳的變速球維持著與直球極為相似的軌跡，到了本壘板前才瞬間急速下墜，讓打者極難應對，2局下敲出高飛犧牲打的朴在賢也直言，「實際面對時，他的指叉球和變速球比影片上看到的還要出色太多。」林佾葳曾在2024年中職選秀落選，加上年僅20歲，在公布先發投手名單後，讓外界普遍感到震驚，甚至有韓媒預測，林佾葳只是單純投1輪打線的「假先發」投手。而林佾葳的精彩表現，也讓韓媒想到8年前雅加達亞運的「最強銀行員」吳昇峰。在國際賽這種短期賽事中，打者對陌生的投手陷入苦戰並非罕見，2018年雅加達亞運時，韓國隊同樣在面對台灣業餘投手吳昇峰時吃盡苦頭。當時吳昇峰以接近四分之三側肩的低出手角度，球速雖然僅在130公里中段，但憑藉著獨特的出手點、精準的控球以及多樣的球種，將韓國打線玩弄於股掌之間，最終以1比2吞敗。韓媒也強調，若韓國隊於金牌戰再度碰上中華隊，可能又要與林佾葳交手，若無法找出破解的方法，比賽節奏恐怕又陷入混亂。不過金周元表示，「既然已經看過一次了，下次再對決時應該會好很多。雖然林佾葳有二段、三段抬腿，但無論如何手都會離開手套。我們不能操之過急，必須耐心等待鎖定的球路再揮棒。」