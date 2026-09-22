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由於AI、高效能運算及雲端服務等應用迅速擴張，相關供應鏈需求居高不下，加上國際原物料價格上漲，經濟部今（22）日公布今（115）年8月外銷訂單1029.6億美元，不僅創歷史單月新高，更是單月首次突破千億美元，月增5.1%，年成長71.4%；累計今年前8月外銷訂單7049.9億美元，年增2502.3億美元，年成長55%，全年有機會挑戰兆元大關。經濟部說明，若貨品別觀察，在新興科技應用浪潮推動下，相關科技產品需求維持高檔，8月資訊通信及電子產品接單分別年增100.5%、83.9%；光學器材因面板需求續居低檔，8月接單年減5.0%。在傳統貨品部分，全球AI浪潮續強，半導體業者持續擴增資本支出，加上AI相關供應鏈需求不墜，挹注機械、基本金屬8月接單分別年增28.3%、26.8%；化學品及塑橡膠製品因藥品接單成長與塑膠原料上漲推升產品售價，致分別年增15.4%、6.7%。至於8月外銷訂單海外生產比45.7%，較上年同月上升2.3個百分點，主因高海外比的資訊通信產品接單金額增加所致。展望未來，經濟部認為，地緣政治風險及貿易政策變數持續影響全球經貿表現，惟AI及新興科技應用蓬勃發展，各國積極推動 AI 基礎建設、雲端業者提高資本支出，加上我國半導體及伺服器供應鏈位居全球核心地位，均有助我國外銷接單動能穩定成長。此外，據外銷訂單受查廠商對9月份接單看法，預期接單將較8月份增加的廠商家數占10.0%，持平者占79.3%，而減少者占10.7%，按家數計算的動向指數為49.7；按接單金額計算之動向指數則為52.1，預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加。