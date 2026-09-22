我是廣告 請繼續往下閱讀

國際油價與極端氣候增加成本壓力

皇家可口受天氣影響大

南僑今（22）日舉辦法說會，針對日前的苯駢芘超標的致癌大豆沙拉油事件，總裁李勘文指出，大豆油並非公司主要用油，佔整體用油量不高，準備從東南亞進口補足缺口。另，9月原則是中秋節前傳統旺季，受到油品事件及整體景氣放緩影響，但相比其他月份仍有成長。油脂為南僑最大宗產品占53%，其餘前兩名依序為食品類占21%，冷凍麵團13%。針對出事的大豆沙拉油產品，李勘文表示，大豆油並非主要產品，每月用量約40噸，相較整體每月1000多噸用油量占比不高；中聯短期要復工不易，並且還在訴訟過程李勘文指出，此次事件從上游一路往下延伸，食安問題可能產生乘數效應，影響範圍相對較大。目前已著手從東南亞進口補足缺口，預期相關供應問題可以逐步恢復。至於損失部分，預計在本季提列，未來也將向上游供應商福壽取證、索賠。另外，退回的問題油品必須經過主管機關核定後銷毀。李勘文表示，目前相關手續已經完備，近期將會準備做生質柴油。針對南僑營運，李勘文說，跟去年同期相比，前8月營收微幅增加約9000萬元；近期受到荷姆茲海峽局勢、布蘭特原油價格走高等因素影響，還有極端氣候下，油脂成本面仍存在壓力；不過，近期國際情勢出現緩和跡象，如果原油價格能維持在相對可控的範圍，成本壓力會相對穩定。另，旗下皇家可口部分，李勘文表示，皇家可口前兩年受到天候眷顧，幾乎沒有颱風影響，但今年颱風接連而來，加上近期出現異常大雨，對生意造成較大影響。今年1至8月累計營收，皇家可口營運約減少1億多元，也連帶影響投控公司獲利。