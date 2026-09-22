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本屆愛知-名古屋亞運女籃項目，小組賽強勢拿下2連勝的中華女籃，今（22）日進行小組賽最終戰，對手則是同樣拿下2連勝的強敵韓國，兩隊都已經確定晉級8強情況下，將爭取C組第1名席位。此戰上半場中華隊外線熄火，第3節一度落後達20分，但中華隊下半場迅速修正，可惜最終仍以59比73吞敗，但仍以分組第2名挺進本屆亞運8強。中華女籃在本屆小組賽前兩戰表現亮眼，先後以76：67力退蒙古、大勝馬來西亞，而韓國隊同樣連續痛宰馬來西亞與蒙古，讓這場「台韓大戰」直接演變成分組榜首的正面對決。首節開打，中華隊展現高昂鬥志，陳晏宇突破拋投得手、黃鈴娟中距離發威，替補上陣的禁區中鋒林蝶也頻頻在油漆區攪和取分，首節打完中華隊以17：20緊咬比分。然而比賽的真正分水嶺出現在第2節。韓國隊迅速找到團隊投射準星，無論是擋拆後的空檔三分還是快攻追分，上半場韓國隊外線狂飆12投7中，命中率高達58.3%；反觀中華隊則陷入嚴重的進攻當機，前兩節在三分線外6次出手全數落空。韓國隊藉由高壓防守阻斷中華隊傳導，並靠著外線連續重擊逐步擴大領先優勢，半場結束中華隊陷入29：42的13分落後。易邊再戰，韓國隊進一步拉高半場壓迫強度，中華隊難以有效送入禁區或創造出舒適的空檔出手機會，進攻端頻繁被迫轉為高難度的單打獨鬥，場上分差一度被擴大至20分。關鍵時刻，林育庭與林蝶挺身而出，接連靠著突破造犯規與禁區單打止血，中華隊曾短暫將差距縮小至14分。然而，韓國隊即使本屆賽會缺少了主力中鋒朴智修以及具備WNBA資歷的名將朴智賢，全隊依然展現深厚的板凳陣容深度，第3節打完韓國隊仍以59：41牢牢掌控比賽主導權。面對20分的巨幅落後，中華女籃在決勝第4節開始追分。林蝶率先靠著切入禁區強攻拿下分數吹響反撲號角，隨後在前3節外線徹底當機的中華隊終於迎來手感復甦，林文佑與老將彭詩晴接連在弧頂命中高難度三分球，打出一波猛烈的進攻高潮。終場前2分27秒，中華隊成功將原本高達20分的分差一口氣蠶食至僅剩遺憾的是，暫停過後韓國隊戰術執行極為冷靜，主力後衛許藝恩在進攻時限即將到期前命中底定戰局的致命三分球，重新將領先拉開至12分。中華隊在最後關頭連續採取搶投三分戰術未果，最終便以59：73吞下本屆亞運的小組賽首敗。在個人數據方面，中華隊此役以林育庭攻下全隊最高的12分、外帶3次助攻表現最為亮眼；控衛陳晏宇貢獻8分與4次助攻，林蝶在內線繳出8分，老將彭詩晴則有7分、6次助攻的穩健發揮，黃鈴娟亦進帳7分。本屆愛知・名古屋亞運女籃共有11支球隊參賽，分成3個小組展開預賽循環，各組排名前2名以及2支戰績最佳的第3名隊伍共同晉級8強。中華隊在預賽階段以2勝1敗順利鎖定C組第2席次，如願達成挺進淘汰賽的基本目標。