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▲爭鮮攜《黑白大廚》鄭鎬泳主廚，跨海研發秋季限定蟹味新品。（圖／爭鮮提供）

研發歷經4個月 茶碗蒸、烏龍麵及天婦羅是韓國餐廳代表菜

▲鄭鎬泳主廚運用韓國紅雪蟹、深海紅蟹等食材，打造橫跨壽司、熟食、主食到甜點的 11 款聯名料理。（圖／爭鮮提供）

藏壽司聯名三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」 16款限定扭蛋

▲大耳狗喜拿與朋友們換上睡衣，化身藏壽司限定立體吊飾，6款角色造型結合鮭魚、玉子燒等壽司元素。（圖／藏壽司提供）

爭鮮餐飲集團表示，迎接秋季海鮮盛宴，今年首度攜手韓國知名日式料理餐廳 Caden（카덴）主廚鄭鎬泳，即日起推出17款期間限定秋蟹新品，其中11款由鄭鎬泳主廚親自參與研發，另有6款為爭鮮品牌開發，系列新品將於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS及MAGiC TOUCH点爭鮮限時登場，每道菜最低40元起就能吃到。擁有26年日本料理經驗的鄭鎬泳，畢業於素有「日本料理界哈佛」之稱的大阪辻調理師專門學校，更曾在《黑白大廚》中以高難度「鮟鱇魚吊掛殺魚法」讓觀眾留下深刻印象，此次主廚將多年日式料理功底融入韓式料理元素，並運用韓國紅雪蟹、深海紅蟹等食材，打造橫跨壽司、熟食、主食到甜點的11款聯名料理。爭鮮強調，此次合作從食材、食譜、醬料、風味到料理外觀，鄭鎬泳主廚皆深度參與研發，整體合作歷時4個月，主廚與團隊更親自來台參與研發與試菜，從台韓飲食文化與消費者口味差異中反覆調整，將對於食材與風味的講究，轉化為更符合台灣消費者喜好的料理，其中茶碗蒸、烏龍麵及天婦羅等品項，更延續主廚在韓國餐廳的代表性食譜，在保留料理精髓之餘，注入貼近台灣味蕾的新風味。11道菜橫跨壽司、熟食、主食到甜點，其中，「蟹肉奶油烏龍麵」、「鮟鱇魚肝握握卷」及「蟹膏乳酪芝麻葉」於爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS同步販售。尤其「蟹肉奶油烏龍麵」以 Caden 招牌奶油明太子烏龍麵為靈感，將粗烏龍拌入蒜香乳酪白醬與柴魚汁，再加入蟹絲、蟹膏醬及蟹肉，呈現濃郁蟹鮮。而爭鮮迴轉壽司另有限定「雙蟹熔岩起司燒」，將蟹膏、蟹絲、白醬與乳酪絲炙燒至焦香，帶來濃郁滑順口感。爭鮮PLUS另推出3款限定聯名料理，「雙蟹熔岩甲羅燒」將蟹膏、蟹絲、白醬與乳酪盛入甲羅炙燒，逼出焦香與濃厚蟹味；還有「柚香蟹膏乳酪串串」與甜點「噌蟹榛果脆脆聖代」。MAGiC TOUCH点爭鮮則帶來 4 款限定聯名料理，包含「金蟹洋釀鮮旨握」、「蟹冠特盛天婦羅」與甜點「蟹鉗味噌霜淇淋」，更別錯過「宮廷蟹肉茶碗蒸」，是以滑嫩蒸蛋搭配多款海鮮，再覆上蟹黃蟹肉芡汁。活動品牌：爭鮮迴轉壽司 / 爭鮮PLUS / MAGiC TOUCH点爭鮮活動時間：2026年9月22日 - 2026年11月9日另外，藏壽司則是宣布自9月24日起，攜手三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」，推出「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定企劃，大耳狗喜拿、牛奶、摩卡、卡布奇諾、咖啡與戚風全員換上睡衣登場，一口氣帶來16款限定扭蛋，還有造型收納毛毯、提袋兩波加價購、澎澎吊飾與閃卡滿額贈，以及4款聯名餐點。活動一路持續至10月23日，全台另有5間門市換上限定佈置。「大耳狗喜拿的睡衣派對」扭蛋共有16款，包括6款立體吊飾、6款徽章及4款紙膠帶，角色造型還特別結合藏壽司餐點元素。像是大耳狗喜拿戴上鮭魚造型睡帽、手捧玉子燒；牛奶直接抱著玉子燒枕頭入睡；卡布奇諾則戴著蝦子頭巾，坐在章魚腳造型壽司上等。