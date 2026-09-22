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▲員工「最不希望」收到的中秋禮品，包括公司自家產品或服務、文旦等。（示意圖／NOWNEWS資料照）

企業最喜歡發月餅、柚子給員工 上班族想拿百貨超商禮券

中秋將至，除了4天連假，上班族期盼秋節獎金，yes123求職網進行「馬年中秋禮金調查」，有44.2%的企業透露今年「會發放」中秋獎金；25.7%屬於「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」；今年中秋獎金平均1349元，比起去年增幅約為4.3%。至於禮品部分，最期待的是百貨超商禮券、「最不希望」則是公司自家產品或服務。根據yes123求職網調查發現，合計有44.2%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，創下5年以來次高水準，其中又分成，32.2%為「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」；12%為「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」。其餘的55.8%不會給員工秋節獎金，其中包括30.1%是「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」；剩下的25.7%，屬於「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」的情況。若公司將發放中秋獎金，此次調查結果，有34.5%的企業預估，會發「800元至1200元不到」；同時也有24.9%的企業透露，今年的獎金將「超過500元至800元不到」；以及預計發「1500元以上至2000元不到」的，也佔了10%。調查顯示，平均發放的中秋獎金則落在1349元，比起去年的1293元，等於多了56元，增幅約為4.3%。假如「會發放」中秋禮品給員工，在可複選狀況下，企業偏好的前5名依序為「傳統月餅禮盒」（36%）、「文旦（柚子）」（33.8%）、「公司自家產品或服務」（32.1%），以及「綜合水果禮盒」（25.1%）、「鳳梨酥或蛋黃酥」（22.5%）。但對於收到的禮品，上班族心中也有自己「期待」與「不期待」的名單，不論公務或私人原因，在可複選狀況下，今年「最希望」收到的中秋禮品，前五名分別為「百貨、超商禮券」、「冰淇淋月餅」、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」，以及「咖啡禮盒」、「文創商品」。「最不希望」收到的中秋禮品，則依序分別為「公司自家產品或服務」（5.8%）、「文旦（柚子）」（7.2%）、「傳統月餅禮盒」（8.3%），以及「包裝米禮盒」（9.5%）、「酒類禮盒」（10.6%）。「馬年中秋禮金調查」由yes123求職網於2026年9月4日到9月17日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,342份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共1,088份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。