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▲陸軍的雙聯裝刺針飛彈系統模擬器。（圖／蘇柏銓攝）

陸軍砲兵訓練指揮部今（22）日在嘉義湯山營區舉辦「海馬士及短程防空武器裝備陳展」媒體邀訪活動，現場除展示海馬士多管火箭系統、海馬士指揮管制車、陸射劍二飛彈系統發射車及蜂眼雷達系統等裝備外，也介紹人攜式及雙聯裝刺針飛彈系統模擬器，這也是陸軍首度正式展示人攜式刺針飛彈系統模擬器。砲訓部表示，透過實裝教學與模擬訓練相互搭配，協助學員由認識裝備、熟悉操作，逐步掌握接戰程序，建立專業職能，並將所學運用於部隊訓練及戰備任務。砲訓部指出，人攜式及雙聯裝刺針飛彈系統模擬器運用於射手訓練，透過不同情境設定及反覆操作，使學員在擬真環境中熟悉裝備操作及接戰程序，強化目標辨識、追瞄鎖定及臨場應變能力，在兼顧訓練安全及資源運用效益下，提升訓練成效，落實科技輔助教學。砲訓部防空組中校主任教官陳郁文指出，模擬器訓練時數，會以受訓班隊區分，對於基礎專長班隊，訓期為1至1.5個月，進階師資班，則是1.5個月到2個月，另外每年每季都會定期實施射手複訓跟集訓，訓期則是2個月跟1個月，藉此不斷精進戰力。近年無人機運用戰場愈加成熟，陳郁文說，模擬器也有把無人機參數建在系統裡面，藉由想定編輯設計，讓受訓人員磨練技巧。負責介紹人攜式刺針飛彈模擬器的砲訓部少校教官卜逸雯則說，模擬器分為教官台、感測器和穿在學員身上的感測器三個部分，其中教官台有許多想定，設置不同氣候、天氣、地形和接戰狀況不同的敵攻擊、時長；感測器則是搭配移動校正棒、地位校正器，在一定範圍內設置安全的移動空間。至於學員身上，則有飛彈裝置、VR頭戴裝置、背負式VR電腦，簡單來講就是把電腦主機背在身上，把螢幕放在眼前，搭配1比1配重武器系統做模擬接戰。卜逸雯指出，射手集訓為期1個月的訓練，命中率達到80%以上就是合格射手，具有實彈射擊能力，命中率 90% 以上，則是優等射手；命中率超過 95% 的，就是特等射手，長官可依據結訓證書資訊評估如何派員；至於整體接戰，必須壓縮在7到12秒內完成程序，最近200公尺、最遠3公里。砲訓部表示，除強化官兵操作技能外，亦重視教官專業職能及教學品質，持續辦理教官在職訓練，結合實裝操作與模擬訓練資源，精進授課及實作指導能力，依學員學習情形循序施訓，使官兵熟裝，並將訓練成果延伸至部隊戰備任務。