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▲「2026大坑好滋味券」集結商圈各家餐廳主廚攜手獻藝，以大坑在地當季食材詮釋硬底子手藝。（圖／記者金武鳳攝，2026.9.22)

有「台中後花園」之稱的大坑商圈再推美食觀光活動！大坑商圈管理委員會今天舉行「2026大坑好滋味券」媒體發布會，推出價值1500元、回饋價800元的優惠券，限量300份，將採抽籤方式取得。同時發布3部大坑沉浸式影音，串聯美食、步道休閒及在地伴手禮，吸引民眾安排大坑一日遊。大坑商圈表示，今年「大坑好滋味券」回饋價800元，限量300份，預計9月29日中午12點進行抽籤，相關購買及抽籤方式可洽大坑商圈臉書粉絲專頁。大坑商圈主委東正勝表示，大坑商圈近年持續推動數位優惠券，過去「千人辦桌宴」曾是商圈指標性活動，今年進一步將餐飲優惠與影音內容結合，透過3部主題短影音介紹大坑特色。其中，「舌尖尋味・經典大坑」介紹商圈人氣餐廳及特色料理；「步道綠意・動態體驗」則聚焦登山步道、景觀溫泉與休閒景點；「在地好禮・一站打包」介紹農特產及伴手禮，從吃、玩到買串聯大坑旅遊行程。東正勝主委說，大坑除了擁有自然步道及在地農產，也匯集各國料理與特色餐廳，此次好滋味券集結商圈餐飲業者，以在地當季食材推出餐點，希望讓消費者從餐飲體驗認識大坑。此次合作店家陣容堅強，涵蓋榮獲首屆「500甜」一甜殊榮的人氣甜品「東東芋圓」，以及連續榮獲台中米其林指南必比登推介名單的「東山棧」「竹之鄉」等指標名饌。商圈店家說，秉持初心，以最具誠意的折扣與頂級服務回饋消費者，期盼吸引熱愛美食與健康休閒的民眾走進大坑，體驗山城極致好味，帶動地方觀光與消費。