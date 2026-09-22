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三立八點檔《針線緣》近期喜事連連，羅巧倫、茵芙先後透露感情穩定，王上豪也於昨（21）日宣布結婚，讓同劇演員邱子芯、尹彥凱感受到身旁的粉紅氛圍。事業、感情皆穩定的邱子芯坦言，自己已經到了適婚年齡，也把3年內完成人生大事視為目標，考量女性生理狀況及「優生學」，希望能把握合適時間結婚生子。《針線緣》演員近期接連傳出感情喜訊，羅巧倫、茵芙日前在宣傳活動中大方透露感情穩定，王上豪也正式宣布與交往3年的圈外女友結婚，讓劇組洋溢喜氣。面對同劇演員陸續找到歸宿，邱子芯除了開心獻上祝福，也開始思考自己的人生規劃。感情及工作都相當穩定的她表示，自己確實已到適婚年齡，對於結婚、生子並不排斥，也期許未來3年內能完成終身大事。談到婚姻規劃，邱子芯坦言，除了感情是否成熟，也會考量女性的生理狀況。她表示，基於優生學考量，希望能在身體狀態較好的時間點結婚生子，因此不想將人生大事拖得太晚。不過邱子芯並未進一步公布具體時間表，現階段仍會順其自然，在穩定發展事業的同時，好好經營感情。至於是否可能成為《針線緣》下一位宣布喜訊的演員，也讓外界相當期待。同場擔任推廣大使的尹彥凱，同樣因為家人接連結婚而感受到壓力。他透露，表弟上周才剛舉行婚禮，加上親弟及家族晚輩陸續成家，身為家族長孫的他難免被關切婚事。目前感情穩定的尹彥凱，也希望能在3年內先完成買房目標，再進一步結婚。喜歡小孩的他坦言，現在養育孩子的費用相當驚人，因此現階段必須積極工作、努力存錢，等經濟基礎更加穩固，就會朝結婚生子的方向前進。邱子芯與尹彥凱此次受邀擔任「115年毛衣針織設計開發競賽推廣大使」，兩人將穿著優秀設計師量身打造的服裝走秀。由於過去沒有伸展台經驗，邱子芯特別向曾擔任模特兒的哥哥請教，接受密集訓練。她透露，自己過去也曾夢想成為服裝設計師，無奈沒有繪畫天分，最後只能當一名熱愛買衣服的消費者。這次看見參賽作品後，她大讚設計相當特別，還私下請經紀人聯繫設計師，希望未來有機會合作。