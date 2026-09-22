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▲高明駿將於10月23日於Zepp New Taipei舉辦個人首場大型演唱會，這也是他出道38年首次開個唱。（圖／宇禾數位提供）

▲相隔30年未見的高明駿（右）與陳艾湄為演唱會聚首合體彩排，互讚對方保養得宜。（圖／宇禾數位提供）

傳奇男神高明駿將於10月23日於Zepp New Taipei舉辦個人首場大型演唱會，這也是他出道38年首次開個唱，消息一出令許久鐵粉引頸期待 ，允諾帶給歌迷全經典歌單的他趁著演唱會倒數一個月之際，無預警宣布將邀請當年的情歌搭檔、也是流行樂壇的玉女教主陳艾湄夢幻合體，並預告屆時兩人將重現成名對唱經典金曲〈誰說我不在乎〉，堪稱是送給歌迷最好的中秋大禮。已經整整30年未見面的高明駿與陳艾湄日前趁著中秋前夕來個「大團圓」提前為演唱會彩排，久別重逢的兩人一見面就來個親切大擁抱，見到昔日夥伴再次合體，彼此都難掩激動地大喊「哇，不可思議！」陳艾湄更直言眼前此景像是「在做夢」，笑說：「終於把你給盼回來了！你怎麼那麼久才回來啦！害我在中間都要找很多不同的男人跟我對唱！」高明駿則稱讚陳艾湄凍齡如昔、保養得宜，「艾湄跟30年前看到的模樣差不多！狀態超好！」讓陳艾湄自曝其實靠著與高明駿一樣的「嗜好」來保持年輕，「我其實跟明駿哥一樣嚮往大自然，常常開著車露營旅行！」30年不見的兩人皆有著相同的生活態度，也用行動證明真正的凍齡不只靠保養，而是來自一顆年輕的心。而基於彼此30多年的交情，兩人即使數十年未見卻默契如昔，幾次彩排下來一個動作以眼神對上立即合拍，不僅完整把當年的 〈誰說我不在乎〉百分百原味重現，契合美聲令在旁工作人員沉醉其中跟著合唱，讓陳艾湄笑說：「果然默契這件事不是一天造成的！回想三十年前我們幾乎每天都混在一起，我跟明駿哥在一起的時間比跟我家人、任何人都多！」陳艾湄更甜喊高明駿是自己在歌壇的MR.Right，「先前他（高明駿）在內地發展的時候，我在台灣要唱〈誰說我不在乎〉時都苦尋不到對的人，這次在彩排時合唱的那一刻，我心裡真的有說不出來的那種悸動！那種原汁原味的投契程度，一聽就是這個味道就對了！我跟明駿哥的默契，以及他的聲音，真的是無可取代！」被問到當年有無因為合唱情歌被「配對」過？以「兄妹」相稱的兩人直搖頭說沒有，高明駿還自嘲笑說：「當時大家都知道我有交女友，我對於有無交往這件事比較沒有遮掩！」陳艾湄則笑說：「我們都只僅於在唱歌時假放電！」還不忘虧高明駿說：「他很專情，眼裡哪裡容的下我！當時要上節目、還要上活動、還要約會，所以還挺忙的。」此次高明駿出道38年在台北的首次歌唱演唱會邀來當年情歌對唱搭檔陳艾湄當嘉賓，對於有著深厚交情的兩人及歌迷來說可說別具意義，為此兩人透露除了將重現招牌合唱金曲〈誰說我不在乎〉外，還將帶來多首男女對唱曲目，此外陳艾湄也將帶來個人獨唱，如此誠意十足的內容就是希望10月23日買票入場歌迷能有值回票價的感受。對此，高明駿也開心向歌迷喊話：「如果你喜歡我的歌，如果你有時間，歡迎你來看我的演唱會！」在旁的陳艾湄更呼籲彼此歌迷要「排除萬難」把時間空出來一同來參加這次難得的音樂同樂會。