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▲中國國家主席 習近平（圖／路透社／達志影像）

華府川習二會將於24日正式登場，外界高度關注川普是否會在台灣議題上有所讓步。中國學者近日透露，習近平此次訪美期間「一定會談到台灣問題」，但川普屆時將如何回應，目前仍是未知數。學者研判，美國整體對台政策「沒有發生根本性變化」，且美國仍會持續對台軍售，但預期時間點將推遲至今年底、中美元首完成本年度四次會晤告一段落後，才會分批進行。習近平訪美前夕，中國記協22日在北京舉辦新聞茶座，特別邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，就「高層交往與中美關係」進行深度解讀，並現場回應媒體提問，內容涉及台灣議題、對台軍售、中美互動模式等多項敏感問題。針對台灣問題，周波表示，習近平此行訪美「一定會談到」相關議題，但目前還不清楚川普屆時將如何回應。他回顧指出，川普上次訪問中國期間，其實並未太多著墨台灣問題，反倒是在返程的空軍一號專機上表示，不會跨越9500英里去打一場戰爭，且對台軍售也尚未做出決定，他認為這句話「具有里程碑意義」，堪稱美國對中政策上的兩大重要轉折點。周波進一步表示，中方希望美方能堅持「一個中國」立場的一貫性，如果美方表態能從目前的「不支持台獨」，進一步升級為「反對台獨」，甚至是「支持中國和平統一」，對中方而言自然更理想；但退一步來說，他認為美方目前最應該做的，其實是促成台灣當局與中國展開對話。他也特別強調，比起言語上的表態，美方更應該用實際行動來展現對中國的善意與誠懇態度。北京清華大學副研究員孫成昊則分析認為，即便川普政府對台政策略有微調，但美國整體對台政策「並未出現根本性變化」，例如美方仍會持續進行對台軍售，只是這回可能不會一次性推出大規模軍售方案，而是選擇分批次進行，藉此分散外交風險。孫成昊進一步指出，川普向來是相當具有交易性格的總統，他認為對台軍售，說穿了其實就是美方用來對中談判的重要籌碼，「所以川普會一直拖到最後，因為一旦軍售，這個籌碼就失效了」。他預估，美國對台軍售時間點，很可能會落在今年底，主要原因有二：一是川普屆時將面臨期中選舉的更大壓力，二是中美元首今年度四場會晤屆時也將告一段落，時機點相對敏感。不過他也坦言，並不認為軍售的武器數量或等級會因此縮減，畢竟川普屆時仍將面臨美國國內及國會方面的壓力，很難在數量上大幅退讓。周波則進一步補充分析，美國對台「還是想賣（武器），但會發現越來越難」，主要原因在於，如今中美兩國實力已趨於勢均力敵，一旦美方採取損害中方利益的行動，北京「會有更多手段來制約他」，等於是暗示中方將以更多元的反制手段，來回應美方持續對台軍售的行為。至於外界關注美國對台政策，究竟是從過去的「戰略模糊」走向「戰略退縮」，孫成昊則提出不同看法。他指出，川普第二任期初期，外界確實曾試圖用孤立主義、美國優先等概念，來概括川普的整體全球戰略走向，但從近期美方在委內瑞拉、伊朗議題上的強硬表現來看，卻「一點不孤立、一點都不退縮」，顯示這樣的標籤並不完全適用。他認為，川普的整體執政風格，很難單純用一個詞彙來概括，實際操作上，可能會依情勢時而前進、時而後退，具有相當高的彈性與不可預測性。針對外界關注中美之間是否存在「共管台海」的默契，孫成昊則強調，中美雙方目前共同管控的對象，其實是雙邊互動中的「風險」，而並非台灣相關事務本身。他解釋，這與中美雙方近期致力避免在台灣議題上正面對撞、進而構建「建設性戰略穩定關係」的整體思路有關，兩者不應混為一談。此外，孫成昊也對推動兩岸交流表達支持態度，並提到近期兩岸旅遊已逐步放開，人文交流與二軌對話管道也持續增加中。他強調：「中國對台政策與兩岸關係，至少在今年還是有一個比較好的契機」，語氣中透露出對兩岸關係短期內出現緩和跡象的相對樂觀態度。