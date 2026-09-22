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▲台南市長黃偉哲致贈紀念品給加賀市長山田利明。(圖／南市府提供)

日本石川縣加賀市市長山田利明偕該市議長山口忠志及經濟產業部相關人員等一行4人，於今（22）日拜會台南市長黃偉哲。雙方就觀光、教育、體育、文化等議題進行交流。黃偉哲提及，加賀市將自今年11月起加入台南與日本友誼城市推動的景點互惠計畫，在此也誠摯邀請加賀市參與11月舉辦的台南國際旅展，盼以此為契機，增進兩地市民相互認識與往來，進一步帶動雙方觀光交流。加賀市與台南市於2014年締結為友誼市，山田利明市長於去年10月當選加賀市長，上任後持續支持雙方交流，此次為就任後首次拜會黃偉哲。市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝亦出席與會。黃偉哲表示，台南與加賀市因八田與一技師結下深厚緣分，其所興建的烏山頭水庫至今仍灌溉嘉南平原，孕育豐富優質的農產，也成為兩地長年交流的重要連結。未來期盼進一步推動學生及教育交流，讓這份跨越世代的情誼持續傳承。山田利明首先大讚台南水果，表示日本超市常見許多台灣鳳梨與芒果，近年自己也每年都會購買。對於台南，他特別對台南在疫情期間贈送口罩之事銘記在心，今天特別親自表達感謝。山田市長及山口議長都異口同聲感謝台南多年用心經營雙方友好交流，隨著台灣與小松直航班機的增加，期待透過參加台南提案的景點互惠計畫，促進兩地市民交流與認識，並感謝台南長年參與加賀市RoboRAVE國際機器人大賽，創造青年學子交流機會。