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▲黃世杰日前與沈伯洋一起逛夜市，掀起民眾追逐。（圖／黃世杰辦公室提供）

新台灣國策智庫今（22）日公布桃園市長選舉民調，國民黨現任市長張善政以47.0%，領先民進黨桃園市長參選人黃世杰的25.9%，這也是此次桃園市長選舉中，首份公開民調，受到關注。對此，黨政人士分析，桃園選情冷，因此不表態率高、且市民對於前市長鄭文燦的滿意度高於張善政，這是黃世杰的兩大突破點；地方人士則認為，前後任總統蔡英文、賴清德接連到桃園，讓大家感受到民進黨相當重視桃園，這對黃世杰的選情是直接、大幅度的加分。在「洋流」橫掃全國的同時，桃園選情也隨著沈伯洋赴中壢夜市替黃世杰站台熱了起來。首份桃園市長選舉民調今日公布，黃世杰暫時落後張善政。對此，黨政人士分析，這份民調可以看出，桃園選情確實相對其他縣市比較冷，就連現任市長張善政的知悉度都只有40.6%就可見，也因此目前對於選舉不表態的市民仍有27.1%，在距離選舉僅剩2個月左右時，比例偏高，也代表落後的候選人是大有可為。該人士提到，此份民調有一個最為特殊的重點，即是若將張善政和民進黨籍前市長鄭文燦的市政表現進行比較，結果顯示共有44.8%桃園市民認為鄭文燦比較好，遠高於選擇張善政的市民，這也代表市民對張善政處理市政並不滿意，更是黃世杰的突破點。地方人士指出，蔡英文今日上午陪同黃世杰赴大溪茶廠，明日民進黨中常會更將移師桃園，總統賴清德將親自推薦黃世杰，桃園基層對於選舉的氛圍越來越熱，且充分感受即便桃園現今是由國民黨主政，但民進黨中央政府執政團隊是相當重視桃園的。該人士表示，7月時巴威颱風襲台，蔡英文透過社群平台發文回憶任內前瞻基礎建設中的石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，讓桃園面對極端氣候更有韌性、免於洪災，黃世杰當時也接續發文暢談桃園願景；近來不少人敲碗蔡英文到桃園，如今蔡英文走訪過去擔任總統時曾帶領外賓到訪的大溪茶廠，也讓許多鄉親想起蔡英文、鄭文燦在中央與地方聯手替桃園打下良好基礎的執政成果，這對黃世杰選情是大大加分。另名地方人士強調，張善政的傲慢、散漫讓桃園市民光榮感盡失、對未來並沒有期待，這與桃園人對於作為最年輕直轄市的期望背道而馳，因此期待黃世杰能扛起新時代的治理大任，明日民進黨中常會將到桃園舉行，大家都在看，賴清德如何以總統格局推薦黃世杰，讓大家能夠更加確信，黃世杰絕對會是專業、溫暖、有行動力的新好市長。