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友善校園政策竟演變成師生的清潔噩夢！開放社區民眾運動休閒的校園，在連假後卻屢屢出現「惡意玩火、砸毀籃板、滿地垃圾啤酒罐」的慘狀。市議員李天生今(22)日為學校發聲，痛批部分民眾公德心不足，造成校園安全與環境失控，要求市府教育局與相關單位儘速提出具體對策，在「開放校園」與「維護校園環境」之間取得平衡。李天生表示，每逢星期一或連假結束，正是各學校的頭痛時刻。民眾在連假期間入園活動卻隨意丟棄垃圾，甚至有民眾公然在校園內烤肉，遺留大量啤酒罐與不明液體，整座校園滿目瘡痍。學校被迫動用大量時間與師生人力清理，嚴重干擾正常教學秩序。李天生指出，大里區某國中甚至被迫在側門貼出「破壞黑名單」告示，無奈列舉民眾離譜惡行，包括「惡意砸籃板、操場玩火、破壞球場地板」、「帶食物飲料灑落操場」，以及「大面積惡意黏貼口香糖」，懇切求民眾高抬貴手。李天生彙整基層學校訴求，要求市府進行跨局處研議，建議將校園納入警方夜間巡邏路線，有效遏止違法與破壞行為。師生不是免費清潔工，不應為政策瑕疵買單，市府應編列經費補助校園環境清潔與修繕。研議加裝高畫質監視器，解決校外人士身分難以辨識、難以追責取締的痛點。李天生強調，「校園開放」雖是既定政策，但學校夜間完全沒有多餘人力巡邏或勸導，單靠「柔性勸導」或「激發公德心」根本毫無效果。市府不能只管開放卻不管善後，教育局必須正視校園安全與環境危機，儘速建立配套機制。