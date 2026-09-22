日前八點檔女星李沛綾傳出遭前夫掌摑，事後左耳聽力受到影響，耳鼻喉頭頸外科專科醫師張益豪指出，掌摑除了可能造成耳膜破裂，也可能傷到聽小骨甚至內耳，即使耳膜沒破、沒有流血，也不代表聽力沒受傷，出現4警訊醫師建議要盡快就醫，避免影響聽力。
張益豪指出，耳膜檢查看的是結構，聽力檢查看的是功能，耳膜完整並不能替聽力打包票，尤其有些傷害位置較深，單看耳道與耳膜外觀未必能立刻確認，仍需搭配聽力檢查判斷，同時分享掌摑造成的耳部傷害大致可分下面4類。
醫揭4大耳傷，耳膜沒破也有風險
1.耳膜破裂：手掌拍擊耳朵時，耳道空氣瞬間受到壓迫，壓力可能衝擊耳膜造成穿孔，出現耳痛、耳鳴、聽力下降，甚至耳道出血。耳膜受損後，聲音傳入中耳的效率下降，可能形成傳導性聽損。
2.聽小骨損傷：耳膜後方的鎚骨、砧骨、鐙骨負責將聲音振動傳向內耳，若外力較強，可能造成關節脫位、骨鏈中斷，嚴重時甚至骨折。
3.耳膜完整仍可能出血：耳膜沒有破裂，但仍可能出現充血、瘀血、耳膜內出血，甚至中耳腔積血，患者可能感到耳痛、耳悶、耳鳴或聲音變小。
4.內耳受傷：外觀看不一定能發現異常，內耳受損可能造成感音神經性聽損，並伴隨耳鳴、眩暈；若中耳與內耳同時受傷，也可能形成混合性聽損。
突然聽不清楚別等！醫：最好當天就醫
如果遭掌摑後突然出現耳悶、耳鳴或明顯聽不清楚，張益豪建議「當天就醫」，由於耳膜是否破裂尚未確認，第一時間也不要自行挖耳、沖洗耳道或亂滴耳藥，並應保持耳朵乾燥，暫停游泳、潛水；也不要為了讓耳朵「通」而用力擤鼻，或捏住鼻子猛吹，以免進一步增加中耳壓力。
若同時出現劇烈眩暈、站不穩、反覆嘔吐或意識異常，則應立即前往急診，醫師通常會先檢查耳道與耳膜，再透過聽力檢查判斷屬於傳導性、感音神經性或混合性聽損，必要時再安排影像檢查。
張益豪提醒，耳膜會不會好和聽力會不會回來其實是兩件事，即使耳膜已經癒合，也不能保證聽小骨與內耳沒有受傷；疼痛減輕，也不代表聽力已恢復正常。因此遭受耳部撞擊後，只要突然聽不清楚、持續耳鳴或眩暈，都應儘快接受耳鼻喉科評估。
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1.耳膜破裂：手掌拍擊耳朵時，耳道空氣瞬間受到壓迫，壓力可能衝擊耳膜造成穿孔，出現耳痛、耳鳴、聽力下降，甚至耳道出血。耳膜受損後，聲音傳入中耳的效率下降，可能形成傳導性聽損。
2.聽小骨損傷：耳膜後方的鎚骨、砧骨、鐙骨負責將聲音振動傳向內耳，若外力較強，可能造成關節脫位、骨鏈中斷，嚴重時甚至骨折。
3.耳膜完整仍可能出血：耳膜沒有破裂，但仍可能出現充血、瘀血、耳膜內出血，甚至中耳腔積血，患者可能感到耳痛、耳悶、耳鳴或聲音變小。
4.內耳受傷：外觀看不一定能發現異常，內耳受損可能造成感音神經性聽損，並伴隨耳鳴、眩暈；若中耳與內耳同時受傷，也可能形成混合性聽損。
如果遭掌摑後突然出現耳悶、耳鳴或明顯聽不清楚，張益豪建議「當天就醫」，由於耳膜是否破裂尚未確認，第一時間也不要自行挖耳、沖洗耳道或亂滴耳藥，並應保持耳朵乾燥，暫停游泳、潛水；也不要為了讓耳朵「通」而用力擤鼻，或捏住鼻子猛吹，以免進一步增加中耳壓力。
若同時出現劇烈眩暈、站不穩、反覆嘔吐或意識異常，則應立即前往急診，醫師通常會先檢查耳道與耳膜，再透過聽力檢查判斷屬於傳導性、感音神經性或混合性聽損，必要時再安排影像檢查。
張益豪提醒，耳膜會不會好和聽力會不會回來其實是兩件事，即使耳膜已經癒合，也不能保證聽小骨與內耳沒有受傷；疼痛減輕，也不代表聽力已恢復正常。因此遭受耳部撞擊後，只要突然聽不清楚、持續耳鳴或眩暈，都應儘快接受耳鼻喉科評估。