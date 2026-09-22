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宋楚瑜談政見可行性 拋「無煙城市」打賭

宋楚瑜拋金句：選舉是選可行政策 「勝選固然重要，勝任更重要」

親民黨主席宋楚瑜今天到台中輔選，媒體問他如何解讀當前的「洋流」現象？他表示，競選連任者要有政績，過去提出的政見必須說到做到；現在台北市遭遇一些問題，原因在於「該做的事情，好像沒有讓大家得到滿意」，因此受到批評。至於選舉時「祖宗八代的事都要挑剔」，宋楚瑜淡然表示，「這是選舉的常態。」宋楚瑜今（22）日前往豐原區慈濟宮，為親民黨在中南部唯一徵召的台中市議員參選人黃朝淵拉抬聲勢。受訪時，媒體詢問他如何看待台灣當前的「洋流」現象，宋楚瑜強調，選舉應該正面、要提出願景，且願景必須讓大家能接受、能認同，更重要的是「要說到做到」。他進一步分析，競選連任者要拿出政績，過去答應要做的事情，也要端出成績單。他認為，現在台北市遭遇一些問題，究其原因就是「該做的，好像沒有讓大家得到滿意；不該做的事情，做了以後挨罵」。至於選舉時「祖宗八代的事都要被挑剔」，他說「這是選舉的常態啊！」宋楚瑜強調，政見發表「要feasibility、要可行」，應該做讓人民感受得到的事情，「不要講一些做不到的」。隨後他話鋒一轉，向現場拋出問題「我跟你們打賭，台北市要變成一個無菸的城市，做得到嗎？」宋楚瑜說，台北市要變成無菸城市「我覺得這個政見做不到！」他認為打造無菸城市，不是設置吸菸亭就能解決，「你要大家不許抽菸，那抽菸的人不要到台北市來，做得到嗎？做不到！」他表示，與其追求完全禁絕，不如讓抽菸者尊重不抽菸的人，抽菸稍微避開一些，「這是應該有的禮貌，對不對？」宋楚瑜表示，自己講話雖不好聽，但沒有要刻意批評誰。他說，為什麼最近大家覺得「怪怪的」？「不是誰好、誰壞的問題，老百姓的眼睛在看，耳朵在聽」，真正要檢驗的是這些政見到底行不行。宋楚瑜強調，「選舉是選可行的政策，勝選固然重要，勝任更重要！」他認為，當選者應該拿出能力與魄力，在有限資源下，做出直接對老百姓有幫助的事情，「為台灣人民好好做事」，這才是選舉應該關注的重點。